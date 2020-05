Política MBL diz que churrasco “fake” de Bolsonaro é desrespeito a vítimas da covid

Por Redação O Sul | 9 de Maio de 2020

Presidente dispara contra imprensa e MBL. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Presidente dispara contra imprensa e MBL. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O Movimento Brasil Livre (MBL), ex-aliado do governo Jair Bolsonaro (sem partido), reagiu neste sábado a post do presidente e afirmou que o episódio do churrasco “fake” representa um ato de desrespeito às vítimas do coronavírus e seus familiares.

Durante a semana, Bolsonaro anunciou que faria um churrasco neste sábado no Palácio da Alvorada, a residência oficial do chefe do Executivo. Hoje, o mandatário disse que a ideia era “fake” e abriu fogo contra a imprensa e o MBL. Este último foi criticado por acionar a Justiça na tentativa de vetar o suposto evento.

Segundo a imprensa na nacional, o presidente, na verdade, desistiu de levar o plano adiante, no dia em que o país deve ultrapassar a marca de 10 mil mortes provocadas pela pandemia do coronavírus.

Pelo Twitter, Bolsonaro chamou jornalistas de “idiotas” por terem levado a informação a sério e disse que “o MBL se superou”.

Na sexta-feira (8), em tom de ironia, Bolsonaro disse que colocaria até 3.000 pessoas dentro do Palácio da Alvorada, a residência oficial do chefe do Executivo federal. Inicialmente, o mandatário revelou que reuniria apenas profissionais da imprensa. Horas depois da declaração, o Brasil bateu um novo recorde de vítimas confirmadas da covid-19 em 24 horas, com 751 mortes.

