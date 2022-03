Mundo Mc Donald’s diz que fechamento de restaurantes na Rússia custará 50 milhões de dólares por mês

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

A rede continuará pagando todos os seus 62 mil funcionários administrativos e de restaurantes. (Foto: Divulgação)

O McDonald’s disse nesta quarta-feira (9) que o fechamento temporário de suas 847 lojas na Rússia custará à rede de fast-food cerca de 50 milhões de dólares por mês.

Uma onda de grandes marcas norte-americanas, incluindo Starbucks, PepsiCo e Coca-Cola também anunciaram a saída total ou parcial da Rússia, após a invasão da Ucrânia pelo país.

O McDonald’s, um ícone da era pós-soviética, administra 84% de suas unidades na Rússia e disse que continuará pagando todos os seus 62 mil funcionários administrativos e de restaurantes. Outros custos virão de alugueis e cadeia de suprimentos, disse o diretor financeiro da companhia, Kevin Ozan, durante uma conferência organizada pelo UBS nesta quarta.

“Esta é uma situação realmente desafiadora e complexa para uma empresa global como nós”, disse ele.

Após mais de 30 anos operando, a rede de restaurantes vinha enfrentando muitas pressões de consumidores sobre um posicionamento do conflito na Rússia. “O McDonald’s decidiu fechar temporariamente todos os nossos restaurantes na Rússia e pausar todas as operações no mercado. Entendemos o impacto que isso terá em nossos colegas e parceiros russos”, diz um trecho do comunicado.

Sem previsão para reabrir por conta da invasão de tropas russas na Ucrânia, a empresa relata a quebra na cadeia de suprimentos juntamente com outros impactos operacionais. “À medida que avançamos, o McDonald’s continuará a avaliar a situação e determinar se são necessárias medidas adicionais. Neste momento, é impossível prever quando poderemos reabrir nossos restaurantes na Rússia. Estamos passando por interrupções em nossa cadeia de suprimentos, juntamente com outros impactos operacionais. Também acompanharemos de perto a situação humanitária”. Outras sete marcas de fast-food com mais de 2,6 mil pontos de venda combinados na Rússia também podem sofrer um impacto financeiro de qualquer decisão de retirada do país, embora quase todos esses restaurantes sejam de propriedade e operados por franqueados independentes.

A rede de pizzarias Papa John’s disse em comunicado nesta quarta que pode ter que absorver o custo de 15,2 milhões de dólares de recebíveis associados ao seu franqueado master na Rússia, que administra todos os seus 188 restaurantes no país.

Os royalties do franqueado representaram menos de 1% da receita total da Papa Johns em 2021, disse a empresa.

A rede de pizzarias também anunciou a interrupção de todo suporte operacional, de marketing e de negócios com o mercado russo e afirmou que não está recebendo royalties de restaurantes no país. O franqueado do grupo na Rússia possui e opera sua própria cadeia de suprimentos.

