Celebridades MC Rebecca exibe bumbum e reflete: “Beleza não se encontra no corpo perfeito”

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

MC Rebecca filosofou em legenda de fotos quentes. Foto: Reprodução/Instagram MC Rebecca filosofou em legenda de fotos quentes. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

MC Rebecca abalou as estruturas na noite de sábado (1º) ao compartilhar duas fotos de tirar o fôlego em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a funkeira aparece usando biquíni fio-dental trabalhado no brilho. Em um clique, a musa mostra o abdômen chapado. No outro, de costas, deixa o bumbum em primeiro plano. Na legenda, dividiu suas reflexões com os seguidores.

“Aprendi que a beleza da mulher não se encontra no corpo perfeito e sim na sua força em recomeçar após uma queda. Essa força inspira e provoca admiração. Homens fracos não conquistam mulheres fortes”, filosofou.

Rebecca ainda acrescentou a hashtag #enquantotiverfunkécarnaval, nome de seu novo EP, lançado ainda na onda do sucesso em “Combatchy”, parceria com Anitta, Luísa Sonza e Lexa.

Nos comentários, não faltaram reações dos fãs. “Como diria o Compadre Washington, que abundância, meu irmão”, brincou um. “Se não é o amor da minha vida, eu não sei quem é, então”, declarou outro. “Jurei que fosse a Anitta”, observou mais um.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário