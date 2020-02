Celebridades Simony posa de biquíni e fã brinca: “Como eu queria viajar nesse balão”

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

Simony ganhou elogios pela boa forma aos 43 anos. Foto: Reprodução/Instagram Simony ganhou elogios pela boa forma aos 43 anos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Simony arranca suspiros dos seguidores cada vez que compartilha fotos do corpão sarado em seu perfil no Instagram. Neste domingo (2), dia de Iemanjá, não foi diferente. A cantora postou um clique de biquíni em plena madrugada e causou frisson. Um dos fãs lembrou uma música de sucesso da própria Simony como elogio.

Na imagem registrada na praia, a musa deixou a silhueta torneada à mostra a bordo de modelito de lacinho. Na legenda, fez uma homenagem à Rainha do Mar.

“Ela mora no mar Ela brinca na areia. No balanço das ondas. A paz ela semeia. Ela mora no mar. Ela brinca na areia. No balanço das ondas A paz ela semeia. 2 de fevereiro dia dela a Rainha do Mar #yemanja odoyá”, escreveu.

Nos comentários, colecionou elogios. “Me inspiro muito em você. Simony!”, contou uma fã. “Mulher, que corpão é esse? Coloca muitas novinhas no chinelo, viu?”, avaliou outra. “Como eu queria viajar nesse balão… com respeito, claro”, brincou mais um ao fazer referência a um dos maiores sucessos do grupo Balão Mágico, integrado pela artista na década de 80.

Simony, que está com 43 anos, é mãe de Ryan, de 19 anos, Aysha, de 16, Pyetra, de 13, e Anthony, de 6 anos.

