Celebridades Bruna Griphao posa de biquíni e mostra “bumbum perfeito” em viagem a Fernando de Noronha

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

Bruna Griphao tem 20 anos. Foto: Reprodução/Instagram Bruna Griphao tem 20 anos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Griphao tirou o sábado (1º) para relembrar uma viagem inesquecível das férias e deixar explícito que está com saudade de Fernando de Noronha. A atriz de 20 anos compartilhou mais um clique de um ensaio fotográfico do profissional Adalto Jr. que fez na ilha paradisíaca.

Na noite desta sexta-feira (31), a loira exibiu para os fãs um biquíni branco, de cintura alta, que escolheu para fazer a sessão de fotos. Na legenda, Bruna se limitou a cumprimentar seus seguidores com um tímido “oi”.

A foto, que já registra cerca de 250 mil curtidas em seu perfil no Instagram, recebeu diversos comentários elogiando a atriz. “Bumbum perfeito”, comentou um fã. “Verdadeiro significado de perfeição”, afirmou outra. A atriz Juliana Xavier rasgou elogios para a amiga e brincou: “Não tá dando com você”.

No começo do mês, ela também levou os seus seguidores a loucura com algumas poses de viagem inesquecível que fez em dezembro para São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, onde passou o Réveillon.

Aos 20 anos, Bruna Griphao está longe das novelas desde 2018, quando integrou o elenco de “Orgulho e Paixão”. Atualmente está no ar na reprise de “Avenida Brasil”, de 2012. A atriz voltará às telas em “Nos Tempos do Imperador”, nova novela das 18h que estreia em 2020.

