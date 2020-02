Celebridades Mc Mirella posta foto de lingerie e escreve: “Vem”

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

Mc Mirella exibiu as curvas e provocou os fãs. Foto: Reprodução/Instagram Mc Mirella exibiu as curvas e provocou os fãs. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A funkeira Mc Mirella postou uma foto para lá de sensual em seu Instagram no começo da noite de sábado (1º). Vestindo uma lingerie preta, ela exibiu as curvas e provocou os fãs com a legenda: “Vem”.

Comentários não faltaram para elogiar a musa. “Afff como eu amoooo”, comentou uma, “Lindaaaaaaaa, maravilhosa. Eu te amoooooo”, declarou outra. Um espertinho ainda brincou: “Eu daria uma chance talvez”.

Não foi a primeira vez que a artista exibiu as roupas íntimas na web, na última sexta-feira (31) ela deixou os seus seguidores animadíssimos ao compartilhar vídeo quentíssimo em seu perfil na rede social. Nas imagens, a funkeira aparece usando um body preto transparente e meias arrastão. Os cílios imensos e a maquiagem caprichada completam a produção.

