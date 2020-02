Celebridades Aline Riscado mostra corpão de biquíni e internautas provocam: “Gol do Gabigol”

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

Aline Riscado nega envolvimento com o jogador. Foto: Reprodução/Instagram Aline Riscado nega envolvimento com o jogador. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Aline Riscado presenteou os seguidores no Instagram na manhã deste domingo (2) com mais uma foto da silhueta torneada. Na imagem, a musa aparece usando biquíni rosa enquanto relaxa deitada à beira de piscina localizada no topo de um prédio. Ao fundo do clique, é possível ver a paisagem bastante urbana, tomada por outros edifícios. “Verão em SP”, explicou na legenda. Fãs provocaram com referências a Gabigol.

Nos comentários, não faltaram elogios à beleza e boa forma da ex-bailarina do Faustão. “Que monumento de mulher”, exaltou um fã. “A pose do verão”, brincou outro. “Sereia”, completou mais um.

Mas houve também quem provocasse a beldade com a expressão “gol do Gabigol”. Nesse caso, os internautas fazem referência aos rumores de affair entre Aline e o jogador do Flamengo, inclusive quando ele ainda era namorado de Rafaella Santos, irmã de Neymar.

Questionada recentemente sobre o assunto, a musa negou qualquer envolvimento com o craque. “Nunca fiquei”, garantiu. Na última semana, os dois foram vistos em ensaio na quadra da escola de samba Beija-Flor, no Rio de Janeiro, mas evitaram ser fotografados juntos.

