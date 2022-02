Política MDB anuncia o ex-governador gaúcho Germano Rigotto como coordenador do programa de governo de Simone Tebet

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











“A candidata tem bagagem. A candidata tem história. A candidata conhece a realidade do Brasil como poucos conhecem”, disse Rigotto. Foto: (Foto: MDB/Divulgação) “A candidata tem bagagem. A candidata tem história. A candidata conhece a realidade do Brasil como poucos conhecem”, disse Rigotto. (Foto: MDB/Divulgação) Foto: (Foto: MDB/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O MDB anunciou nesta quarta-feira (9) o ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto como coordenador do programa de governo da senadora Simone Tebet (MS), pré-candidata da legenda à Presidência da República nas eleições deste ano. A decisão foi tomada em reunião da Executiva Nacional do partido.

Na última sexta-feira, Simone Tebet também anunciou a economista Elena Landau como coordenadora da área econômica do plano de governo. Landau foi diretora do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e presidiu o conselho da Eletrobras.

Rigotto

Germano Rigotto tem 62 anos e governou o Rio Grande do Sul entre 2003 e 2006. Também foi deputado federal entre 1991 e 2002. Em 2006, chegou a ser pré-candidato à Presidência pelo MDB, mas não teve a candidatura aprovada pelo partido.

Em 2018, Rigotto integrou a chapa de Henrique Meirelles à Presidência como candidato a vice, mas eles obtiveram 1,2% dos votos. Em um vídeo divulgado pelo partido, Rigotto disse que é uma “honra muito grande” ter a responsabilidade de coordenar o plano de governo de Simone Tebet.

“A candidata tem bagagem. A candidata tem história. A candidata conhece a realidade do Brasil como poucos conhecem”, disse o gaúcho.

“Esse é mais um passo dos mais importantes da nossa pré-campanha à Presidência da República. Escolher o coordenador da grandeza do governador Rigotto que conhece o Brasil apesar de vir no Rio Grande do Sul. Ele vai estar coordenando toda uma equipe de trabalho, inclusive com o apoio da Fundação Ulysses Guimarães pra que possamos traduzir em palavras e a vontade do Brasil”, afirmou Simone Tebet.

Possível federação

O anúncio da coordenação de campanha acontece no momento em que há um movimento crescente para que o MDB construa uma federação partidária com o recém-criado União Brasil, fruto da fusão entre DEM e PSL.

O deputado federal Luciano Bivar (PE), presidente do novo partido, afirmou que uma federação com o MDB está próxima de ser oficializada. “Já está bem avançado com o MDB. O MDB está consultando suas bases, assim como o União Brasil também está consultando suas bases”, disse.

Pré-candidata

Simone Tebet oficializou a pré-candidatura à Presidência em dezembro do ano passado. Durante o evento, em Brasília a senadora defendeu que o país precisa de uma “nova arquitetura política” e que esta deve ser a missão dos “democratas” do MDB e dos demais partidos.

Na ocasião, Tebet também chamou de “desastrosa” a política ambiental do governo e disse que a atual gestão não tem um plano de desenvolvimento para o país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política