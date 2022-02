Política Chefe da Agência Brasileira de Inteligência tentará se eleger deputado federal pelo partido de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Alexandre Ramagem foi superintendente da PF no Ceará. (Foto: Secom/Presidência da República)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Alexandre Ramagem, delegado de carreira da Polícia Federal (PF) e que hoje é o chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), tentará se eleger deputado federal pelo Rio de Janeiro. O partido escolhido será o PL do presidente Jair Bolsonaro e do governador do Estado, Cláudio Castro.

Conforme informações da coluna Radar, da revista Veja, o partido no Rio vai abrigar ao menos três deputados bolsonaristas que migrarão do PSL. Outras personalidades do entorno presidencial também vão tentar se eleger pelo estado, como o ex-ator de Malhação e secretário especial de Cultura do governo, Mário Frias.

Ramagem se tornou figura conhecida na política nacional em 2017, quando assumiu como um dos delegados da PF responsáveis pela Operação Lava-Jato. Em 2018, depois de ter ocupado o posto de chefe de Recursos Humanos da corporação, ele foi trabalhar na segurança de Jair Bolsonaro após o atentado à faca durante as eleições.

Com Bolsonaro eleito, Ramagem assumiu já em 2019 a superintendência da PF no Ceará e um pouco mais adiante naquele semestre passou ao cargo de assessor especial da secretaria de Governo da Presidência, no gabinete do então ministro Santos Cruz. Em julho, ele assumiu a direção geral da Abin.

Além da carreira como policial, Ramagem também é amigo pessoal dos filhos do presidente.

Cunhado

Diego Torres, irmão da primeira-dama Michelle Bolsonaro, será candidato a deputado federal nas eleições de 2022. O anúncio foi feito por vídeo nas redes sociais.

Ao lado dos deputados federais Helio Lopes (PSL-RJ) e Carla Zambelli (PSL-SP), disse que a candidatura é uma “missão” do presidente Jair Bolsonaro. “Vai levar os nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade”, disse Zambelli.

Em junho de 2021, ele ganhou um cargo na 1ª Secretaria do Senado Federal para ser assistente parlamentar. Participou de eventos com o presidente Bolsonaro no Palácio da Alvorada.

“Capitã cloroquina”

A filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL segue atraindo novas figuras do mundo político ao partido. Além do anúncio de Ramagem, outro recente é o de Mayra Pinheiro, secretária de Gestão de Educação e Trabalho na Saúde do Ministério da Saúde. Ela pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Conhecida como “Capitã Cloroquina” pela defesa de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a covid, Mayra ganhou fama durante a CPI da Covid.

No Twitter, a médica conservadora publicou uma foto ao lado de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, com a legenda “começando uma nova história a serviço do Brasil”.

Em outra publicação, ao lado do coronel Aguinaldo de Oliveira, que também está se filiando à sigla, a médica publicou: “Dois cearenses, duas áreas essenciais, saúde e segurança pública, e um só compromisso: servir ao Brasil”. Aguinaldo é marido da deputada federal Carla Zambelli.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política