MDB divulga nota liberando diretórios para apoios no segundo turno

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Partido destacou a atuação de Simone Tebet, candidata da sigla, e ressaltou que, independente do vencedor, cobrará o respeito o respeito ao voto popular Foto: Reprodução Partido destacou a atuação de Simone Tebet, candidata da sigla, e ressaltou que, independente do vencedor, cobrará o respeito o respeito ao voto popular. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O MDB divulgou uma nota nesta quarta-feira (5) na qual informou ter decidido liberar os diretórios estaduais a apoiar o ex-presidente Lula (PT) ou o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial.

No primeiro turno, o partido teve a senadora Simone Tebet como candidata a presidente. A senadora, que anunciou voto em Lula no segundo turno, obteve 4,9 milhões de votos (4,1%). Na nota, o MDB exaltou a ex-candidata, afirmando que a senadora apresentou “brilhantemente” no primeiro turno um projeto “independente e equilibrado, fora da polarização”.

Afirmando ser “o maior e mais democrático partido do país”, o MDB encerra a nota destacando que “Em qualquer cenário, o MDB deixa claro que cobrará do vencedor o respeito ao voto popular, ao processo eleitoral como um todo e, sobretudo, a defesa intransigente da Constituição de 1988 e do Estado Democrático de Direito”

Leia a íntegra:

ELEIÇÕES 2022 – SEGUNDO TURNO

O MDB é o maior e mais democrático partido do país, o único com presença em quase todos os municípios. Tem convicções claras a favor da Liberdade, da Democracia e da Soberania do povo brasileiro, exercida por meio do voto direto.

Nesta eleição geral, apresentamos um projeto independente e equilibrado, fora da polarização, brilhantemente liderado por nossa candidata Simone Tebet. Não há a menor dúvida de que ela se consolidou como uma liderança nacional.

Nos Estados, reelegemos os governadores do Pará e do Distrito Federal, em primeiro turno. E vamos disputar o segundo turno no Amazonas e em Alagoas. Aumentamos nossa bancada na Câmara e mantivemos uma grande bancada no Senado.

Nas últimas 48 horas, dirigentes, congressistas, governadores e prefeitos externaram sua posição em relação à disputa nacional em segundo turno. Por ampla maioria, o MDB decidiu dar liberdade para que cada um se manifeste conforme sua consciência.

Em qualquer cenário, o MDB deixa claro que cobrará do vencedor o respeito ao voto popular, ao processo eleitoral como um todo e, sobretudo, a defesa intransigente da Constituição de 1988 e do Estado Democrático de Direito.

Deputado Baleia Rossi

Presidente da Executiva Nacional do MDB

