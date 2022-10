Política PSB gaúcho decide apoiar Lula e Eduardo Leite no segundo turno

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Vicente Bogo foi o candidato do partido após fracassar tentativa de chapa com o PT gaúcho. Opção do partido agora é "contra o bolsonarismo" Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Vicente Bogo foi o candidato do partido após fracassar tentativa de chapa com o PT gaúcho. Opção do partido agora é "contra o bolsonarismo". (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Adesão mais “intensa” à campanha presidencial de Lula (PT) e “apoio incondicional” à reeleição de Eduardo Leite (PSDB) no Rio Grande do Sul. Estas são as conclusões da reunião realizada pelo PSB gaúcho na noite de terça-feira (4).

No plano nacional, o apoio ao candidato do Partido dos Trabalhadores é claro, já que o partido conta com o candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin. No Rio Grande do Sul, porém, os dois partidos não caminham mais tão juntos.

Beto Albuquerque

Beto Albuquerque chegou a ser lançado pelo PSB como candidato ao Palácio Piratini neste ano, e negociou por meses uma aliança com o PT. Caso obtivesse sucesso, repetiria regionalmente a aliança federal.

Com a negativa petista, Beto se retirou da disputa e o partido concorreu com Vicente Bogo ao governo estadual, e ele alcançou 0,27% dos votos válidos. Já Edgar Pretto (PT) acabou com 26,77% dos votos válidos, deixando de ir ao segundo turno pela diferença de 2.441 votos.

Apoio incondicional

No Rio Grande do Sul, a decisão foi por conceder “apoio incondicional” ao ex-governador e candidato à reeleição Eduardo Leite (PSDB) no segundo turno. O anúncio foi feito às 14h desta quarta-feira (5), na sede do PSB em Porto Alegre. A lógica do apoio é igualmente na linha de derrotar o bolsonarismo, representado pelo candidato Onyx Lorenzoni (PL).

O partido fez parte da base aliada do primeiro mandato de Leite por um período. Tempos antes da eleição, se retirou para lançar suas candidaturas.

