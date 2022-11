Geral MDB quer ministério relevante para Simone Tebet; veja as possibilidades

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

A emedebista, que terminou a corrida presidencial em terceiro lugar, tem citado o Ministério da Cidadania como o seu preferido. (Foto: Reprodução)

O MDB quer um espaço de projeção para a senadora Simone Tebet (MS) no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A correligionários, a emedebista, que terminou a corrida presidencial em terceiro lugar, tem citado o Ministério da Cidadania como o seu preferido.

Ocupada pelo deputado federal João Roma (PL) durante boa parte do governo Bolsonaro, a pasta da Cidadania é dona de um orçamento bilionário e responsável por gerir importantes programas sociais, como o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, e o Cadastro Único, que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda.

Pessoas próximas a Tebet dizem que, para embarcar no governo, a emedebista precisa estar em um ministério com grande visibilidade e que dê a ela projeção para os próximos anos. A senadora é tida como um nome competitivo para disputar a Presidência. Por isso mesmo, não está no radar de Tebet ocupar a pasta da Agricultura ou mesmo o Ministério das Mulheres, apesar de ela ter feito uma campanha voltada para o público feminino.

Entre os aliados da senadora, há ainda quem defenda a sua ida para o ministério do Meio Ambiente, que ganhou importância internacional e foi uma das pastas mais sucateadas no governo Bolsonaro. A deputada Marina Silva (Rede) também é cotada para o posto. Mas a ex-ministra pode ser indicada para comandar a Autoridade Climática, instituição que foi uma das propostas apresentadas por Marina a Lula como condicionante para declarar seu apoio. Marina e Tebet têm uma boa relação e fizeram diversas agendas juntas ao lado do petista no segundo turno.

Aliados de Lula afirmam que Tebet só não será ministra se não quiser e que terá liberdade para escolher o posto que deseja ocupar. As informações são do jornal O Globo.

