Política “Me sinto um presidiário sem tornozeleira eletrônica”, diz Bolsonaro sobre a Presidência

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente Jair Bolsonaro em evento de lançamento da Marcha para Jesus. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsoanro afirmou nesta terça-feira (19) que se sente um “presidiário sem tornozeleira eletrônica” à frente do Executivo federal. Para ele, apesar dos benefícios da sua residência oficial, o Palácio da Alvorada, “o silêncio, a solidão é ensurdecedora”. Bolsonaro participou do evento de lançamento da Marcha para Jesus, em Cuiabá (MT).

“Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de estar à frente do Executivo federal. E se essa for a vontade Dele, nós continuaremos nesse objetivo, que não é fácil. Por melhor que seja a residência onde esteja, o Palácio da Alvorada, com tudo o que se possa imaginar, o silêncio, a solidão é ensurdecedora. Muitas vezes me sinto ali um presidiário sem tornozeleira eletrônica. Mas sei que estou colaborando com o meu país, tendo boas pessoas ao meu lado”, disse no evento com religiosos.

Antes, ao desembarcar na cidade, Bolsonaro falou com apoiadores e desfilou pelas ruas em carro aberto. Alguns fizeram uma “motociata” enquanto seguiram o comboio presidencial, e outros esperaram a passagem do presidente nas calçadas.

Sem dar detalhes, Bolsonaro também afirmou que algumas escolhas podem “nos marcar por décadas” e que era preciso pensar “nessa grande escolha que faz periodicamente”.

“Nós sofremos ou nos alegramos das escolhas que cada um faz. E essas escolhas podem nos marcar, não por pouco tempo, pode nos marcar por décadas. E todo mundo deve pensar nessa grande escolha que faz periodicamente.”

Forças Armadas

Também nesta terça, Bolsonaro afirmou que as Forças Armadas são garantidoras do “regime [político] no qual o povo [brasileiro] quer viver”. Ao participar, em Brasília, da cerimônia de comemoração dos 374 anos do Exército, Bolsonaro voltou a elogiar o papel que militares desempenharam em momentos conturbados da vida política nacional.

“Em todos os momentos difíceis que nossa nação atravessou, as Forças Armadas, o nosso Exército, sempre estiveram presentes. Assim foi em [19]22, [19]35, [19]64 e também em 1986, com a transição [do regime militar (1964-1985) para o período democrático]”, disse o presidente, acrescentando que o processo de redemocratização foi feito “com os militares, e não contra” estes.

Ao lado dos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, o vice-presidente, Hamilton Mourão, dos comandantes da Aeronáutica, do Exército e da Marinha e de ministros de Estado, Bolsonaro discursou para militares e civis. As informações são do jornal O Globo e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política