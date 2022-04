Política Pré-candidato do PSDB à Presidência, João Doria diz a Eduardo Leite que as prévias do partido devem ser respeitadas

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

Ex-governador do RS perdeu as prévias do PSDB para Doria Foto: Rodger Timm/Palácio Piratin Ex-governador do RS perdeu as prévias do PSDB para Doria. (Foto: Rodger Timm/Palácio Piratini) Foto: Rodger Timm/Palácio Piratin

O ex-governador de São Paulo e pré-candidato do PSDB à Presidência da República, João Doria, disse para o ex-governador gaúcho Eduardo Leite que o resultado das prévias tucanas deve ser respeitado. Os dois se reuniram na terça-feira (19), em São Paulo.

Segundo relatos de interlocutores, Doria foi direto na abordagem com Leite. De acordo com tucanos, o ex-governador paulista disse a Leite que não era razoável contestar o resultado das prévias nem se lançar candidato paralelamente contra aquele que foi o vencedor das prévias.

“O sentimento é de que você tem que respeitar as prévias do PSDB. Quem não respeita entendimentos dessa natureza pode amanhã não respeitar outros procedimentos de ordem democrática. Só há um candidato do PSDB à Presidência da República”, disse Doria, de acordo com informações divulgadas pelo blog do jornalista Gerson Camarotti.

“E além do que você disputou as prévias. Durante quatro meses, rodou o Brasil, como eu rodei. Você concordou com o resultado, estava ao meu lado quando foi anunciado. Logo, esse sentimento tem que ser preservado em nome da democracia, do bom senso, do equilíbrio e do respeito que a vida política nos impõe diante de vitórias e derrotas”, declarou Doria.

