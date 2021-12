Acontece Medalha do Mérito Eleitoral Moysés Vianna é entregue ao Ministro Luís Roberto Barroso

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2021

Na foto, o Desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa (à esquerda) e o Ministro Luís Roberto Barroso (à direita).

O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luís Roberto Barroso, recebeu nesta segunda-feira (06), a Medalha do Mérito Eleitoral Moysés Vianna. A entrega foi feita pelo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, no Plenário do TRE RS.

A Medalha do Mérito Eleitoral Moysés Vianna, é conferida a cidadãos que se destacaram em matéria de Direito Eleitoral ou no aperfeiçoamento da Justiça Eleitoral. Em sua fala, o homenageado destacou que: “É uma honra estar aqui. Muito obrigada por essa homenagem, eu estou muito feliz”, relatou Barroso.

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, elogiou a atuação do Ministro Luís Roberto Barroso no Comando da Justiça Brasileira. “Vossa Excelência soube conduzir a Justiça Eleitoral, vencendo algumas dificuldades que foram coladas, e Vossa Excelência soube superá-las, dando a resposta adequada”, afirmou Rosa.

Sobre Moysés Vianna

O juiz eleitoral Moysés Vianna, foi assassinado em meio a um pleito municipal ocorrido em 1936, na localidade de Vila Flores, Santiago do Boqueirão. O magistrado nomeia, desde 1990, a principal condecoração da Justiça Eleitoral gaúcha, a Medalha do Mérito Eleitoral Moysés Vianna.

O juiz, natural de Santana do Livramento, atuava no pleito municipal de Santiago do Boqueirão, quando, ao impedir que um eleitor inserisse dois votos na urna, foi vítima de um tiro. Moysés Vianna faleceu com apenas 39 anos e não chegou a deixar herdeiros.

