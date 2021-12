Acontece Último trimestre começa com atividade industrial estável no RS

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), divulgou nesta terça-feira (07), o Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), que permaneceu estável na passagem de setembro para outubro, mantendo-se em 7,9% acima do patamar anterior ao da pandemia, em fevereiro de 2020.

Segundo o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry, “a intensidade e a disseminação do crescimento em 2021, relativamente a 2020, ocorrem devido principalmente à base de comparação baixíssima do ano passado e ao momento atual favorável do agronegócio, além do aumento das exportações”, explica.

Para o presidente da FIERGS, os impactos dos fatores restritivos, principalmente da falta e da elevação de preços de insumos e matérias-primas, são percebidos na desaceleração e nos avanços bem mais modestos na comparação dessazonalizada com o mês imediatamente anterior. “A tendência para a indústria gaúcha segue relativamente positiva, mas o cenário fica cada vez mais desafiador. Por um lado, as expectativas dos empresários são positivas, inclusive nas exportações, com a reabertura econômica e a demanda externa favorável, e disposição para investir e para contratar nos próximos meses. Por outro, os gargalos na cadeia de suprimentos – espera-se que gradativamente menores -, além de juros, inflação e custos de produção crescentes, infelizmente permanecem no horizonte”, reforça.

A estabilidade do IDI-RS no mês refletiu resultados diferentes de seus seis componentes em outubro. Foram três quedas, em compras industriais (-5,7%), horas trabalhadas na produção (-1,5%) e utilização da capacidade instalada (-0,5 ponto percentual), duas altas, em faturamento real (2,6%) e emprego (0,5%), e uma estabilidade, em massa salarial real. A indústria gaúcha operou no mês com 83,4% de sua capacidade instalada e o emprego cresceu pelo 17º mês consecutivo.

