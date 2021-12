Acontece CRMV-RS realiza cerimônia de posse da nova diretoria para o triênio 2021-2024

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2021

A cerimônia ocorreu no auditório da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), em Porto Alegre. (Foto: Divulgação)

A chapa “Interior e Capital unidos na valorização da profissão”, eleita para comandar o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) no triênio 2021-2024, foi empossada na noite dessa terça-feira (7).

A diretoria executiva tem como presidente o médico veterinário Mauro Antonio Correa Moreira, que salientou a importância da chapa ser formada por representantes de todas as regiões do estado. “Hoje, um novo ciclo se inicia e, pela primeira vez na história do CRMV-RS, uma chapa composta por representantes de todo o Estado toma posse e determinará as diretrizes a serem seguidas”, disse Moreira.

Entre as metas da nova diretoria e dos conselheiros, está a modernização do CRMV-RS e o esclarecimento quanto às atribuições do conselho, de fiscalização e regulamentação das profissões de médico veterinário e zootecnista. “O que é bom nós vamos continuar, mas nós temos também projetos que vão valorizar o profissional. Vamos falar muito de produção e, principalmente, onde o médico veterinário está inserido na comunidade, porque muitas vezes, a comunidade desconhece o fator e as áreas de atuação da Medicina Veterinária”, afirmou o presidente.

Também compõem a diretoria executiva a médica veterinária Regina Costamilan como vice-presidente, o médico veterinário e zootecnista Diego de Freitas Souto como secretário-geral, e o médico veterinário Volnei Antonio Weschenfelder como tesoureiro. Na cerimônia, eles irão empossar os conselheiros efetivos e suplentes que formam a nominata da chapa vencedora.

Durante o evento, também foram empossados os conselheiros efetivos e suplentes que formam a nominata da chapa vencedora. Confira abaixo:

Conselheiros Efetivos

Méd. Vet. Maristela Lovato, CRMV-RS 2288

Méd. Vet. Edson Luiz Salomão, CRMV-RS 1388

Méd. Vet. Flavio Gomes de Oliveira, CRMV-RS 5931

Méd. Vet. Bruno Borges Machado Teixeira, CRMV-RS 13132

Méd. Vet. Fernando Pilotto, CRMV-RS 7937

Méd. Vet. Deniz Anziliero, CRMV-RS 10249

Conselheiros Suplentes

Méd. Vet. Moises Felipe Blume, CRMV-RS 11730

Méd. Vet. Murilo Marchi Ferreira, CRMV-RS 11391

Zoot. Henrique Dorneles Fernandes, CRMV-RS 664/Z

Méd. Vet. Lilian Muller, CRMV-RS 5010

Méd. Vet. Aleverson da Silva Barcelos, CRMV-RS 7163

Méd. Vet. Rafael Passos Calderon, CRMV-RS 13234.

