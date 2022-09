Brasil Médica é presa sob suspeita de participar da morte de oficial de Justiça em Pernambuco

18 de setembro de 2022

Carro do oficial de Justiça foi atingido por tiros durante abordagem de criminoso. (Foto: Reprodução/WhatsApp)

A médica Silvia Helena de Melo Souza Alencar foi presa sob a suspeita de ter envolvimento com o assassinato do oficial de Justiça Jorge Eduardo Lopes Borges, ex-companheiro dela e com quem tem uma filha de 6 anos. Jorge foi morto com tiros na cabeça disparados por um motociclista no dia 4 de setembro, na Zona Norte do Recife.

O delegado Luiz Alberto Braga, responsável pela investigação do caso, confirmou a prisão de Silvia Helena e que houve um relacionamento entre ela e a vítima do crime. “Ela não é a autora direta do crime”, disse o investigador. Ele também contou que essa foi a única prisão efetuada no inquérito até este sábado (17).

Silvia foi levada para a Colônia Penal Feminina do Recife. A defesa da médica negou que ela seja culpada e disse que não há motivação para o crime. Também afirmou que avalia a possibilidade de pedir um habeas corpus para ela.

O delegado informou que tem um prazo de 30 dias para concluir o inquérito, que pode ser prorrogado por mais 30 dias. Segundo Luiz Alberto Braga, detalhes sobre a investigação e a possível motivação do crime serão divulgados em uma coletiva de imprensa no início da próxima semana.

A acusação

O advogado Marco Aurélio Freire, contratado pela família de Jorge como assistente de acusação, relatou que o oficial de Justiça havia conhecido a médica no final de 2015, e os dois começaram a se relacionar. Em fevereiro de 2016, ela engravidou. A menina nasceu em outubro do mesmo ano.

Ainda segundo o advogado, os dois tentaram morar juntos, mas a relação não deu certo. Depois que se separaram, em 2017, eles começaram a brigar pelo valor da pensão e pela autorização para que Jorge pudesse ver a filha, de acordo com o defensor.

No final do ano passado, os dois discutiram em frente ao colégio onde a menina estuda, na Avenida Rui Barbosa, pois era dia de Jorge ficar com a menina, mas Silvia foi buscá-la para levar para casa, e, durante a briga, o oficial teria chamado a médica de louca, segundo o advogado.

O defensor também contou que, por conta disso, Silvia entrou na Justiça com um pedido de medida restritiva contra Jorge, dificultando as tentativas dele de passar dias com a filha. O assistente de acusação afirmou que, depois disso, Jorge recorreu à Justiça, que obrigou a mãe a permitir que o pai levasse a menina para passar o fim de semana na casa dele.

O advogado Yuri Herculano, que representa a médica, confirmou que a cliente acionou a Justiça para pedir a medida protetiva e afirmou que Jorge teria praticado violência psicológica e agressão verbal contra Silvia.

O atrito entre Silvia e Jorge se intensificou desde o início deste ano, quando o oficial de Justiça se casou mais uma vez, segundo Marco Aurélio Freire. Além da menina de 6 anos, ele deixou um segundo filho, nascido há dois meses.

O advogado da família de Jorge também contou que o oficial havia aceitado trocar a data da visita à filha a pedido do marido de Silvia, que queria levar a criança para uma festa de aniversário no final de semana seguinte. Por isso, Jorge levou a menina para passar o sábado (3) com ele.

No dia seguinte, Jorge usou um carro que não era o dele para deixar a filha na casa de Silvia. No caminho de volta para casa, o oficial foi atingido por, pelo menos, sete tiros na cabeça, disparados por um motoqueiro que estava parado no sinal atrás do automóvel dirigido pela vítima do crime.

“É [um criminoso] profissional porque ele saca a arma, empunha com as duas mãos, e sai com a maior tranquilidade do mundo. Ele não se aproxima. Eu tenho muita experiência no tribunal do júri. Geralmente, o sujeito se aproxima da vítima”, afirmou Marco Aurélio Freire.

Defesa da médica

O advogado de Silvia, Yuri Herculano, disse ter sido surpreendido com a decretação da prisão temporária porque a médica se dispôs a colaborar com as investigações desde o primeiro momento.

“O fato se deu no dia 4. E, no dia 5, quando a gente tomou conhecimento de rumores de que algumas pessoas podiam estar imputando a ela qualquer participação, já comparecemos perante a autoridade policial e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer fato. Nos colocamos à disposição para ele [o delegado] escutar Silvia desde o primeiro dia”, declarou Yuri.

O defensor da médica também contou que apresentou uma petição afirmando que não se oporia a entregar, espontaneamente, qualquer quebra de sigilo que o delegado entendesse ser necessária para elucidar o caso, fosse ele fiscal, telefônico ou bancário. “Infelizmente, não se procedeu dessa forma”, disse Yuri.

