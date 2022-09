Política Bolsonaro faz comício a apoiadores em viagem à Londres para funeral de Elizabeth II

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Candidato à reeleição, Bolsonaro viajou ao Reino Unido para acompanhar o funeral da rainha Elizabeth II, que ocorre nesta segunda. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro (PL), desembarcou na manhã deste domingo (18), em Londres, onde participará do funeral da rainha Elizabeth II. Ele foi recebido por centenas de apoiadores, para quem discursou, mas também foi alvo do protesto de uma ONG de direitos humanos.

Da sacada da casa do embaixador do Brasil, onde está hospedado, o chefe do Executivo fez discurso de campanha e afirmou que a maioria do País não aceita discutir legalização do aborto, descriminalização das drogas e a chamada “ideologia de gênero”.

“Esse é o entendimento da grande maioria do povo brasileiro. Estive no interior de Pernambuco e a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno”, disse.

No local, também ocorreu uma manifestação da ONG de direitos humanos Brazil Matters, que exibiu cartazes com mensagens como “Bolsonaro é uma ameaça ao planeta e à humanidade” e “Parem Bolsonaro pelo futuro do planeta”. Os militantes, cerca de 10 pessoas, foram hostilizados pelos apoiadores do presidente e tiveram de ser protegidos por policiais. Uma das porta-vozes da ONG, Ali Rocha, expressou sua incompreensão com as violências verbais das quais foi alvo.

Segundo ela, a vinda de Bolsonaro a Londres não poderia passar despercebida. “Eles [apoiadores do presidente] tentam passar essa visão de que todos aqui apoiam Bolsonaro”, diz. “O Bolsonaro é hoje a face global da extrema direita. Ele é o único líder que tem a capacidade de atrair essas pessoas que o idolatram, não dá para entender. Se ele vencer novamente [as eleições], a Amazônia não vai resistir” reitera.

Bolsonaro deixou a residência do embaixador no início da tarde, junto com a primeira-dama Michelle Bolsonaro, e com sua comitiva. Ele se dirigiu ao Westminster Hall, para prestar homenagem à rainha Elizabeth II. e assinou o livro de condolências à monarca. Neste domingo ele ainda participa de uma recepção da família real britânica para todos os chefes de Estado e de Governo convidados.

A comitiva do presidente no país inclui a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (União Brasil-SP) e integrantes de sua campanha, além do pastor Silas Malafaia e do padre Paulo Antonio de Araújo, que o acompanham nesta viagem.

Além de Bolsonaro, líderes de todo o mundo chegam a todo o momento em Londres para acompanhar o funeral da Rainha Elisabeth II.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o da França, Emmanuel Macron, assim como os monarcas da Espanha, Suécia, Noruega, Luxemburgo, Mônaco, Bélgica e Holanda estarão presentes na ocasião. Biden chegou na noite de sábado com a esposa Jill e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. Ele se reuniu no mesmo dia com o rei Charles III e outros representantes da comunidade das nações Commonwealth.

O velório público será encerrado às 6h30 (2h30 horário em Brasília) desta segunda-feira, data para a qual está marcado o funeral de Estado no Castelo de Windson. Mais de 100 chefes de governo e Estado são esperados para a cerimônia principal.

