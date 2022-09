Lula diz que, se for eleito, vai “ter que dar um jeito no Centrão”

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste domingo (18) que, se for eleito, vai “ter que dar um jeito no Centrão” e mexer no chamado orçamento secreto.

Ao lado do seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), o petista participou de um comício no Centro de Florianópolis (SC). Lula pediu para o público votar em candidatos aliados porque, segundo ele, vai precisar de ajuda no Congresso caso seja eleito.

“Se a gente ganhar, a gente vai ter que dar um jeito no Centrão, vai ter que mexer no orçamento secreto, vai ter que cumprir o piso da enfermagem, melhorar o piso dos professores”, afirmou o ex-presidente.

Lula subiu ao palanque com uma bandeira do Brasil e outra do PT. “Normalmente, um fascista que não tem partido político, que nunca organizou um partido político, que não gosta do povo, não respeita ninguém, diz o seguinte: ‘O meu partido é o Brasil’. E eu queria dizer para ele que o Brasil não é partido, é o nosso país”, afirmou Lula.

“Essa bandeira aqui não é bandeira de um partido. É a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam esse país”, completou o petista.