O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (18), em Londres, na Inglaterra, que “não tem como” ele não ganhar as eleições no primeiro turno.

“Esse é o sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Em qualquer lugar que eu vá, para quem conhece aqui, ontem [sábado] eu estive no interior de Pernambuco, e a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno”, declarou Bolsonaro em discurso a apoiadores na residência oficial do embaixador do Brasil no Reino Unido, Fred Arruda.

“A nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui, verde e amarela”, prosseguiu o chefe do Executivo. O presidente viajou a Londres para acompanhar o funeral da rainha Elizabeth II, que ocorre nesta segunda-feira (19) sob um forte esquema de segurança.