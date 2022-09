Política Com Bolsonaro em Londres, saiba quem está no comando da Presidência do Brasil

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Rodrigo Pacheco assume a presidência até esta terça-feira (20). (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou a Londres neste sábado (17) para participar dos eventos que marcam o funeral da rainha Elizabeth II, falecida dia 8, aos 96 anos. Com a ausência do chefe do Executivo, o Brasil passa a ser presidido pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o terceiro na linha de substituição de Bolsonaro.

O posto deveria ser ocupado, originalmente, pelo vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), mas o general se afastou das atividades executivas para concorrer a uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul. O mesmo ocorreu com Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara e segundo na linha de substituição de Bolsonaro, que está afastado para tentar a reeleição como deputado federal por Alagoas.

De acordo com a legislação eleitoral, os dois não podem assumir o posto de presidente nos seis meses que antecedem o pleito, marcado para 2 de outubro. Para não infringir a determinação e nem se omitirem do rito constitucional que os obriga a substituírem o presidente em qualquer ausência, os dois devem deixar o país durante o período em que Bolsonaro estiver fora do Brasil.

Os dois, portanto, deixarão a agenda de campanha para não inviabilizar as candidaturas. Mourão viajará a Lima, no Peru; já Arthur Lira irá para os EUA, onde aproveitará para participar da Assembleia-Geral da ONU, na terça-feira (20).

O encontro entre as nações, que ocorre em Nova York, será aberto pelo discurso de Bolsonaro na terça – o presidente viaja a Nova York nesta segunda, após o funeral da rainha. É tradição do evento que presidentes do Brasil façam o discurso de abertura.

Rodrigo Pacheco assume a presidência até esta terça-feira (20). O senador eleito em 2018 tem mandato de oito anos e, por isso, não está em campanha eleitoral.

Bolsonaro e chefes de Estado

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro foram recepcionados pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham, em Londres, no domingo (18). A recepção faz parte do cronograma do funeral da rainha Elizabeth II e contou com a presença de mais de 100 chefes de estados.

Após o encontro, o presidente retornou à residência oficial do embaixador brasileiro, no centro de Londres. Um grupo de apoiadores do governo esperavam pelo seu retorno. No Local, Bolsonaro cumprimentou as pessoas presentes e falou sobre o encontro: “Só os cumprimentos e pesar. Mais nada além disso”.

Mais cedo, o presidente assinou o livro de condolências para a rainha da Grã-Bretanha, na Lancaster House, próximo ao Palácio São James. O livro foi também assinado por outros chefes de Estados que vieram prestar homenagem a monarca britânica que reinou por mais de sete décadas.

A comitiva do presidente no Reino Unido inclui a primeira-dama, o deputado Eduardo Bolsonaro (União Brasil-SP) e integrantes de sua campanha, além de dois religiosos, o pastor Silas Malafaia e o padre Paulo Antonio de Araújo.

O fim do velório público está marcado para as 6h30 desta segunda-feira, no horário local, (2h30 em Brasília).

