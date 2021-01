Conforme o médico, o que ele sentiu, nesta segunda dose, foi alívio. “Desde quando começou a pandemia, principalmente a gente, da área da saúde, não sabia como isso ia acabar terminando”, disse. “Sem dúvidas, estou me sentindo muito aliviado.”

“Estou muito mais tranquilo e confiante para fazer as coisas que a gente faz aqui no hospital”, desabafou. O médico conta que nunca apresentou sintomas da covid-19, mas que diversos colegas de profissão e amigos foram infectados ao longo da pandemia. “A gente usa luva, máscara e higieniza as mãos, mas ainda fica com medo [de ser contaminado]”, diz.

Apesar do alívio, o médico diz sentir tristeza pelos amigos e parentes brasileiros, que ainda não foram imunizados. “Tenho acompanhado a situação [do Brasil]. Infelizmente, como tudo no Brasil, a vacina acabou virando um meio político para ganhar popularidade, para atacar inimigos políticos. Enquanto isso, a população está sangrando”, diz.