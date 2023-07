Brasil Médico ginecologista do Paraná, suspeito de abusar de pacientes, fica em silêncio no primeiro interrogatório; ele está preso há mais de 40 dias

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Obstetra usava discurso do empoderamento feminino para manipular pacientes.(Foto: Reprodução/RPC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ginecologista e obstetra Felipe Sá, detido em Maringá, no norte do Paraná, está preso há mais de um mês por suspeita de abusar sexualmente de 42 mulheres. O médico ficou em silêncio durante o primeiro interrogatório feito na última semana.

Sá é investigado desde janeiro pelos crimes de violação sexual mediante fraude, importunação sexual e estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, os crimes foram cometidos dentro do consultório particular onde ele atende.

O delegado Dimitri Tostes, responsável pelo caso, disse que durante o interrogatório o suspeito não respondeu aos questionamentos e ficou em silêncio. “Durante os depoimentos das vítimas, das testemunhas, provas materiais a gente vislumbra a possível prática do estupro de vulnerável, violação sexualmente, importunação sexual e violência psicológica”, disse.

O prazo para ser ouvido, segundo o delegado, foi para evitar qualquer constrangimento ou intimidação de mulheres que já prestaram ou que ainda prestarão depoimento e de novas vítimas que buscaram a delegacia.

A reportagem procurou a defesa do médico, mas não recebeu resposta.

De acordo com o delegado, ao concluir o inquérito, o que estava previsto para acontecer na sexta-feira (28), seria pedido a prisão preventiva do médico. Ele está preso temporariamente na cadeia pública de Maringá.

“Com o encerramento do inquérito, a gente vai postular a representação pela prisão preventiva, isso vai ser estudado nos próximos momentos”, disse.

“Ele solicitava à vítima que realizasse determinados comportamentos, querendo, com isso, extrair vantagens. Porém, era um artifício empregado para confundir a vítima e obter vantagem sexual através disso. Isso caracteriza a violência sexual mediante fraude”, afirmou o delegado Dimitri Tostes, responsável pelo caso.

Perícia

A polícia explicou que o celular de Felipe Sá está passando por perícia porque ele teria trocado mensagens e arquivos com as pacientes.

