Brasil Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 50 milhões no próximo concurso

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Prêmio acumulou em R$ 50 milhões. (Foto: Istock)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.616 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (29) pela Caixa Econômica Federal. As dezenas contempladas foram 06 – 16 – 23 – 35 – 38 – 49. A quina teve 103 vencedores, pagando R$ 39.221,73 para cada. Outros 6.817 apostadores acertaram quatro dezenas e têm direito a prêmios de R$ 846,58. Com isso, o valor ficou acumulado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio, previsto para esta quarta-feira (2).

A Mega Sena é a loteria preferida dos brasileiros. Isso porque entrega os melhores prêmios das loterias Caixa, sobretudo em sua edição de fim de ano, a Mega da Virada que já entregou prêmios acima de 500 milhões de reais.

Como apostar

As apostas da Mega-Sena podem ser realizadas no site oficial da Caixa Econômica Federal, ou através de uma loteria física. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante.

Também é possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). Ganha a premiação máxima quem cravar as 6 dezenas sorteadas. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

A loteria ainda conta com faixas de premiação secundária, premiando quem acertar 5 ou 4 dezenas. Os sorteios acontecem todas as semanas, às quartas e sábados, às 20h e os apostadores têm até às 16 horas para concorrer ao concurso vigente.

A aposta mínima custa R$ 5 e pode ser feita nas Casas Lotéricas ou pelo site da Caixa.

Prêmio acumulado

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. Não deixe de conferir o seu bilhete de aposta.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.​​

Fórmula mágica

Não existe fórmula mágica para ganhar na Mega-Sena. Se encontrar isso em algum lugar, saiba que é golpe e não caia nessa história. Por mais que existam estratégias para ganhar na loteria, nenhuma delas é 100% garantida, já que o fator sorte ainda é dominante em jogos de azar.

Mas apostar com estratégia, utilizando técnicas que resultam em apostas com maior tendência a darem certo é uma ótima ideia para tentar mudar a sorte a seu favor. Quem sabe você não se tornará o próximo milionário e muda de vida?

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/mega-sena-acumula-e-premio-vai-a-r-50-milhoes-no-proximo-concurso-2/

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 50 milhões no próximo concurso

2023-07-30