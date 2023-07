Brasil Heloisa Teixeira toma posse na Academia Brasileira de Letras; essa é a primeira vez que acontece uma sucessão entre mulheres

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A nova imortal recebeu o diploma de Fernanda Montenegro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A escritora e crítica cultural Heloisa Teixeira, de 84 anos, se tornou a décima mulher a tomar posse na Academia Brasileira de Letras (ABL), em cerimônia realizada no Salão Nobre do Petit Trianon. Uma das maiores pensadoras do feminismo brasileiro, a professora emérita da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vai ocupar a cadeira 30, substituindo a escritora Nélida Piñon, morta em 2022.

“Descubro que essa é a primeira vez que acontece uma sucessão entre mulheres. Ainda somos pouquíssimas nessa Academia. A proporção é de dez mulheres por 339 homens”, disse Heloisa no discurso de posse, no qual ressaltou que a missão da ABL é a defesa da língua e da literatura, o que evidenciaria o seu caráter político. “A língua não existe fora da sociedade, e o tecido social não existe sem ela”, acrescentou.

Ao longo de sua carreira, a nova imortal assinou dezenas de livros como Heloisa Buarque de Hollanda — e foi eleita para a ABL, em abril, com o seu sobrenome de casada. Em entrevista recente, contudo, ela contou que decidiu adotar o sobrenome da mãe, que foi tatuado em suas costas.

“Eu acho muito importante porque é o sobrenome da minha mãe que estou assumindo. Deixei meu pai para lá e meu marido também. É uma virada importante aos 84 anos. Levou muito tempo, é uma coisa maturada na minha cabeça. Quero fazer uma linhagem com a mãe, feminina, como aqui na Academia eu quero fazer uma linhagem com as mulheres que me antecederam”, disse Heloisa, em entrevista concedida em sua chegada à cerimônia de posse.

A nova imortal recebeu o diploma de Fernanda Montenegro e o colar foi entregue por Rosiska Darcy de Oliveira. O discurso de recepção foi feito por Ana Maria Machado, que saudou a diversidade de caminhos percorridos por Heloisa, uma “mestre em cruzar fronteiras”.

Pesquisa ampla

Pesquisadora nas áreas de literatura, feminismo, cultura digital e de periferia e políticas culturais, Heloisa Teixeira é formada em Letras Clássicas pela PUC-Rio e tem mestrado e doutorado em Literatura Brasileira pela UFRJ. Fez pós-doutorado em Sociologia da Cultura na Universidade de Columbia, em Nova York. É diretora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea (PACC-Letras/UFRJ) e criadora da Universidade das Quebradas, um programa de extensão na UFRJ que promove o diálogo de produtores culturais e artistas das periferias com a comunidade acadêmica.

Heloisa foi responsável por organizar coletâneas que revelaram novos nomes da literatura brasileira, como “26 poetas hoje” (de 1976) e “29 poetas hoje” (2021). Também publicou obras como “Macunaíma da literatura ao cinema” (de 1979); “Impressões de viagem” (de 1979), “Cultura e participação nos anos 60” (1982), “Pós-modernismo e política” (de 1991); “O feminismo como crítica da cultura (de 1994), “Asdrúbal Trouxe o Trombone: memórias de uma trupe solitária de comediantes que abalou os anos 70”, “Explosão feminista” (2018), coleção “Pensamento Feminista” e “Feminista, Eu?” (de 2022).

A imortal será tema de dois documentários. Além de “O nascimento de H. Teixeira”, ela estará em “Helô”, dirigido por seu filho Lula Buarque de Hollanda, que trará imagens captadas há sete anos. O filme, que mostrará tanto o seu lado familiar (de avó) quanto a sua figura pública, aguarda a posse da autora na ABL para ser finalizado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/heloisa-teixeira-toma-posse-na-academia-brasileira-de-letras-essa-e-a-primeira-vez-que-acontece-uma-sucessao-entre-mulheres/

Heloisa Teixeira toma posse na Academia Brasileira de Letras; essa é a primeira vez que acontece uma sucessão entre mulheres

2023-07-30