Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

O câncer de próstata é o segundo maior câncer a atingir os homens atualmente.(Foto: Reprodução)

A Oncoclínicas RS realizará na próxima quarta-feira (10), às 19h30, uma live sobre Câncer de próstata: o preconceito precisa acabar, com o médico urologista da Oncoclíncias RS, Dr. João Pedro Telles. Durante a live serão abordadas as novas formas de tratamento e tecnologias associadas à terapêutica, além de mitos e verdades sobre a doença.

A iniciativa integra as ações de conscientização do Novembro Azul. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o tumor de próstata é o segundo mais comum entre homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Em 2021, a doença deve atingir 65.840 e cerca de 75% dos casos afetam homens com 65 anos ou mais, sendo que a doença mata mais de 15,5 mil brasileiros anualmente.

A transmissão virtual do debate ocorrerá pelo perfil do Instagram @oncoclinicaspoa. Também participação do encontro virtual: o urologista Dr. Guilherme Ribeiro, também da Oncoclínicas RS, e do oncologista Dr. Elge Werneck, da Oncoclínicas Curitiba.

