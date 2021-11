Acontece Ex-ministro Antônio Britto participa de talk show sobre saúde no Sindicato dos Hospitais nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Atualmente, Antônio Britto é diretor-executivo da Anahp. (Foto: Divulgação/ Interfarma)

O ex-ministro Antônio Britto participará do talk show “Saúde São Paulo- Diálogos”, nesta terça-feira (09), às 17h30, no auditório do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp), responsável pela realização do evento. Com transmissão ao vivo pelas redes sociais da entidade, o objetivo do debate é formatar uma proposta de saúde para o estado.

Segundo o médico Francisco Balestrin, presidente do SindHosp, o “Saúde São Paulo” foi desenhado para ouvir e entender a opinião dos principais stakeholders sobre as necessidades do setor saúde considerando os eixos: políticas públicas, financiamento e serviços de saúde. “Nosso foco é facilitar o acesso da população e oferecer uma assistência de maior qualidade com a integração público/privada. A pandemia nos mostrou o quanto o nosso sistema de saúde está desestruturado. Precisamos reestruturá-lo”, destaca Balestrin.

Sobre Antônio Britto

Formado em jornalismo e direito, Antônio Britto já atuou como jornalista, executivo e político. Chefiou redações em diversos veículos de comunicação do Rio Grande do Sul e na Rede Globo em Brasília, onde trabalhou como repórter e comentarista político. Foi secretário de imprensa da Presidência da República com Tancredo Neves.

Como político, foi deputado federal, ministro da Previdência Social e governador do Estado do Rio Grande do Sul.

Como executivo no setor privado, presidiu a Azaleia Calçados, foi diretor institucional da Claro, e diretor-executivo da Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa). Atualmente é diretor-executivo da Anahp.

A agenda do projeto “Saúde São Paulo”

Até o momento, já participaram do talk show: Wilson Pollara, Edson Rogatti, Gonzalo Vecina, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Rodrigo Garcia.

Próximos convidados:

Novembro

16/11 – Sidney Klajner

23/11 – Arthur Chioro

25/11- Márcio França

30/11- Nélson Mussolini

Dezembro

07/12- Ludhmilla Hajjar

