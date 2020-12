Enquanto pacientes como o Rui enfrentam as sequelas da covid, médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo pesquisam esses danos de longo prazo. Os estudos mostram que cerca de 40% dos doentes continuam com alguns sintomas ou desenvolvem novos problemas ligados à covid depois que deixam as UTIs e as enfermarias. E todos eles exigem atenção e cuidados.