Mundo Médicos dizem que Donald Trump está bem e não precisa de aparelhos para respirar

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Trump foi hospitalizado após testar positivo para a Covid-19 Foto: Tia Dufour/Casa Branca Trump foi hospitalizado após testar positivo para a Covid-19. (Foto: Tia Dufour/Casa Branca) Foto: Tia Dufour/Casa Branca

A equipe que atende o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Centro Médico Walter Reed afirmou, neste sábado (03), que ele tem respondido bem ao tratamento e não recebeu auxílio de aparelhos que facilitam a inspiração de oxigênio.

De acordo com o líder da equipe, Sean Conley, os sintomas de Trump agora são cansaço, congestão nasal e tosse. O mandatário não tem febre desde sexta-feira (02) e está sendo “monitorado de perto”, segundo os profissionais de saúde.

Conley disse que o presidente não está respirando com a ajuda de aparelhos, mas se recusou a responder se Trump precisou do auxílio em algum momento. Outro médico, Sean Dooley, afirmou que o presidente está com bom humor.

Na sexta-feira, Trump revelou que havia testado positivo para a Covid-19. No fim do dia, ele foi levado de helicóptero ao Centro Médico Militar Walter Reed, perto da capital Washington.

Segundo a Casa Branca, a internação foi uma medida de precaução. Trump tem 74 anos e faz parte do grupo de risco do novo coronavírus.

