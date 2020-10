Rio Grande do Sul Visitas presenciais nos presídios gaúchos devem ser retomadas a partir de 16 de outubro

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

As visitas presenciais no sistema prisional gaúcho foram suspensas em 23 de março Foto: Reprodução/Google Maps As visitas presenciais no sistema prisional gaúcho foram suspensas em 23 de março. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

A suspensão das visitas presenciais em unidades prisionais no Rio Grande do Sul foi prorrogada até 15 de outubro, segundo nota técnica da Secretaria da Administração Penitenciária e da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários).

A partir do dia seguinte, as visitas poderão ser retomadas, conforme cronograma de cada presídio. A decisão tem por base um plano de retomada gradual e controlada elaborado pela secretaria.

“O regresso das visitas neste momento somente será possível em razão do sucesso de nosso plano de contingência e do esforço coordenado de todos os operadores do sistema”, disse o superintendente da Susepe, Cesar da Veiga.

As visitas presenciais no sistema prisional gaúcho foram suspensas em 23 de março para evitar a propagação do coronavírus. Em 8 de abril, foi instituída a modalidade de visita virtual.

