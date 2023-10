Brasil Médicos executados no Rio: Polícia Federal vai acompanhar investigação

5 de outubro de 2023

Para Flávio Dino, no momento não há indícios para federalizar o caso.(Foto: Tom Costa/MJ-SP)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal (PF) acompanhe as investigações sobre a execução de três médicos ortopedistas em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada dessa quinta-feira (5). Um quarto médico foi baleado e hospitalizado.

Entre as vítimas está Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP). Em uma rede social, Dino citou a “hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais” – Sâmia é casada com o também deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).

Na prática, a investigação do assassinato segue com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. O ministro da Justiça Flavio Dino diz que não vê indícios para federalizar o caso.

“Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia, ao deputado Glauber e familiares”, escreveu o ministro.

Dino informou também por rede social que o secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli, acompanhará a fase inicial da apuração. Cappelli deve se reunir com o governo do Estado e com a direção da PF.

Presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) também cobrou apuração do caso e se solidarizou com Sâmia e Glauber.

“Esse fato tem que ser meticulosamente investigado, detalhadamente investigado, para saber as suas motivações. Todos os fatos dessa natureza, evidentemente, precisam ser investigados, mas o fato de uma das vítimas ser irmão de uma deputada federal muito aguerrida, combativa e reconhecida, inclusive, por sua qualidade, é muito importante que haja uma investigação profunda nesse sentido. O Congresso Nacional obviamente acompanhará de maneira muito próxima os desdobramentos”, disse.

Família

Os deputados Sâmia Bomfim e Glauber Braga divulgaram nota em que se dizem “devastados” pelo assassinato do médico Diego Ralf Bomfim.

A nota é assinada pela deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), “delegada” por Sâmia e Glauber para responder à imprensa no momento.

“Queremos agradecer todas as mensagens de solidariedade e apoio, que vieram de todos os lugares. Evidentemente, Sâmia está devastada nesse momento terrível de perda e dor, assim como o seu companheiro Glauber Braga, que a acompanha neste momento”, diz o texto.

Governo

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo se solidariza com as famílias das vítimas – e que acha precipitado, no momento, estabelecer relações políticas entre a execução e os mandatos de Sâmia e Glauber.

“Eu acho que, primeiro, é precipitado a gente querer estabelecer qualquer relação política com esse crime bárbaro, assustador, como você disse, com todas as características de execução, como já foi dito pela Polícia Civil, pelo governador do estado do Rio de Janeiro. Mas o governo federal, como já disse o ministro Flávio Dino, vai colocar todas as suas instituições, em especial a Polícia Federal, para apoiar qualquer tipo de apuração, contribuir com isso, dentro da responsabilidade institucional de cada órgão”, declarou na entrevista.

Padilha, que é médico de formação e foi professor da Universidade de São Paulo (USP), disse ter conhecido o ortopedista Marcos Corsato – uma das vítimas fatais do crime. E classificou o caso como “absolutamente bárbaro”.

“Coordenei o núcleo da USP durante muito tempo na região Amazônica. Então nós estamos chocados, absolutamente bárbaro. Eu quero reforçar minha solidariedade à deputada federal Sâmia Bomfim, ao Glauber, que é casado com a Sâmia. E pode ter certeza, né, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, fará de tudo naquilo que cabe do ponto de vista institucional, da sua responsabilidade institucional, para apurarmos esse crime bárbaro e apoiar iniciativas já tomadas pelo governo do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil, em especial”, disse.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, também publicou nota de pesar em uma rede social.

“Meus sentimentos aos familiares e amigos dos 3 médicos mortos no RJ ontem de noite, meus pensamentos estão com a deputada @samiabomfim que perdeu o irmão nesse crime. O Ministro @FlavioDino já determinou que a @policiafederal acompanhe as investigações. Que os responsáveis por esse crime sejam encontrados”, escreveu.

Crime

O grupo foi baleado por pelo menos três criminosos em um quiosque na Praia da Barra no início da madrugada dessa quinta. Câmeras de segurança flagraram a ação. Um dos bandidos ainda voltou para o estabelecimento ao ver que um dos médicos tentava fugir.

Vítimas

* Daniel Sonnewend Proença, 32 anos: levado com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge com pelo menos 3 tiros. Ele seria transferido para uma unidade particular.

* Diego Ralf Bomfim, 35 anos: morreu no Hospital Lourenço Jorge.

* Marcos de Andrade Corsato, 62 anos: morreu na hora. Ele faria 63 anos semana que vem e era diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

* Perseu Ribeiro Almeida, 33 anos: fez aniversário na última terça (3) e morreu na hora.

Médicos executados no Rio: Polícia Federal vai acompanhar investigação

