Porto Alegre Em sessão na Câmara Municipal de Porto Alegre, Nora Teixeira recebe diploma de Honra ao Mérito

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

A homenagem foi proposta pela vereadora Mônica Leal (PP). (Foto: Leonardo Lopes/CMPA)

A Câmara Municipal de Porto Alegre realizou uma Sessão Solene nesta quinta-feira (5), para entregar o diploma de Honra ao Mérito à Nora Teixeira. A homenagem foi proposta pela vereadora Mônica Leal (PP). A solenidade ocorreu no Plenário Otávio Rocha e foi conduzida pelo presidente do Legislativo, vereador Hamilton Sossmeier (PTB).

Sossmeier disse estar honrado em presidir a Sessão Solene que concede o Diploma de Honra ao Mérito à Nora Teixeira, que além de importante empresária porto-alegrense, é extremamente engajada com as demandas da população e da cidade, em especial com as pautas que envolvem nosso bem mais precioso: a saúde.

A proponente citou a trajetória de vida e profissional da homenageada. “Nora Teixeira, mereces cada homenagem. Quantas alegrias a Nora já proporcionou a tanta gente, seja pelo brilho de uma festa bem realizada, seja pelo brilho no olho de quem conseguiu se tratar e melhorar da saúde nas instituições auxiliadas por ela”, destacou Mônica.

A vereadora finalizou agradecendo as ações feitas por Nora, pelo povo porto-alegrense. “És uma mulher de brilho próprio, de uma energia que contagia e dona de atitudes que abrem portas. Parabéns por hoje, Porto Alegre se orgulha de ti”, ressaltou.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou que compareceu para reforçar o reconhecimento dos vereadores pelo trabalho de Nora. “Esse é o Brasil que dá certo, a nação não é composta por grandes estradas, por prédios. A nação é composta por pessoas e a palavra mais justa hoje é gratidão”, declarou.

A homenageada falou que se sentia emocionada, acolhida e reconhecida em receber a honraria. Nora relembrou os momentos que passou para alcançar e realizar seus projetos e objetivos em prol da saúde. “Tenho a convicção que a construção dessa filosofia de doação vem da base familiar e certamente esse gesto deixará um legado para as nossas famílias, de amor ao próximo e da importância de fazer o bem comum”, apontou.

Ela disse estar entusiasmada com os próximos projetos a serem realizados e destacou “que possamos seguir juntos, únicos em nosso propósito de construir um futuro melhor para a nossa amada Porto Alegre”.

Histórico

Natural de Porto Alegre, Nora Teixeira é advogada e empresária, com formação em Direito pela PUCRS, com atuação nas áreas cível e trabalhista. Há quase 30 anos, dedica-se à sua empresa NB Eventos, atuando no mercado de organização de festas e eventos e é proprietária da Casa NTX. Na área do voluntariado, fez parte do grupo das Voluntárias Pela Vida e do POA Solidária. Também atua na defesa da causa animal.

Em 2019, junto a seu marido Alexandre Grendene, iniciou o processo de doação de um total de R$ 80 milhões para a construção de um novo hospital no Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Nora Teixeira, que deu nome à nova instituição de saúde por sugestão da administração da Santa Casa, mobilizou a sociedade civil para as doações financeiras que viabilizaram a implementação do projeto, que recebeu no total R$ 170 milhões em doações.

