Saúde Médicos influencers indicam “sal integral” a hipertensos e preocupam cardiologistas

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Por meio das redes sociais, profissionais recomendam mistura de água com sal integral para redução de pressão. Foto: Reprodução Por meio das redes sociais, profissionais recomendam mistura de água com sal integral para redução de pressão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O consumo excessivo de sal é amplamente reconhecido como um dos principais perigos para a saúde cardiovascular, já que está intimamente ligado ao desenvolvimento de hipertensão (pressão alta) – um quadro que é fator de risco para a ocorrência de infartos e derrames. No entanto, vídeos de médicos recomendando a ingestão diária de sal diluído em água, sem qualquer respaldo em evidências científicas, têm se tornado cada vez mais frequentes nas redes sociais, gerando apreensão entre especialistas e entidades médicas.

Esse tipo de desinformação é especialmente preocupante no Brasil, onde quase 28% da população já é hipertensa, segundo dados levantados pelo Instituto Nacional de Cardiologia.

Por meio dos vídeos com milhares de visualizações, os defensores dessa prática têm sugerido o consumo diário de uma colher de café de sal integral – seja ele rosa, grosso, do Himalaia ou qualquer outro que tenha “não refinado” no rótulo – diluído em um litro de água. O argumento utilizado por eles é de que o sal de cozinha comum perde nutrientes no processo de refinamento, ao contrário dos produtos integrais, que teriam uma composição mais natural, preservando elementos como magnésio, cálcio e potássio – isso supostamente auxiliaria no controle da pressão arterial.

Esse é o argumento usado, por exemplo, por um médico com 1,2 milhão de seguidores no Instagram, e registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) de Rondônia. Ao interagir com uma seguidora que diz ter 55 anos e ser hipertensa, o profissional confirma que ela pode usar a solução de água e sal. “Muitas pessoas acham o sal é vilão da pressão, mas, na verdade, o que faz a pressão subir é estar acima do peso, com deficiência de magnésio, com hipotireoidismo, sono desregulado. O sal é o menor dos fatores. Então, sim, você pode utilizar”, responde o médico, que não possui especialidade registrada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), à seguidora.

Em outro vídeo, com mais de 250 mil visualizações, um segundo médico, também com mais de um milhão de seguidores, desafia a crença de que o uso de sal integral possa causar hipertensão. Segundo ele, o problema seria o oposto: o baixo consumo de sódio (mineral presente no sal) aumentaria a retenção de líquido, fazendo a pressão subir.

Esse profissional, que está sob investigação por produzir vídeos nos quais desencoraja mulheres a realizarem exames de mamografia, possui registros para atuar em São Paulo e Minas Gerais, mas também não conta com especialidade médica reconhecida pelo CFM. Além disso, ele administra, junto a outro influenciador, uma empresa de suplementos alimentares que oferece sua própria linha de sais integrais. Esses produtos, cuja composição nutricional não é divulgada, são vendidos em kits de sachês por cerca de 60 reais.

