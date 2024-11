Saúde Refluxo, azia e gastrite: confira os alimentos que ajudam a prevenir doenças do estômago

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O melão tem baixo teor de acidez, sendo uma fruta recomendada para quem tem refluxo ou azia. Foto: Reprodução O melão tem baixo teor de acidez, sendo uma fruta recomendada para quem tem refluxo ou azia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Refluxo, azia e gastrite costumam ser causadas pelo alto teor de substâncias ácidas no estômago, porém especialistas começam a pensar que esses problemas não se devem apenas ao meio ácido, mas também ao tipo de alimentação. Segundo eles, as pessoas podem melhorar a saúde, preocupando-se em garantir o balanço entre ácido e alcalino na dieta, sobretudo incluindo mais legumes, frutas, carnes e menos alimentos processados.

Estudos mostram relação entre a saúde óssea e dieta de baixa acidez, enquanto alguns relatórios sugerem que a acidez da dieta aumenta o risco de diabetes e doenças cardíacas. Um pequeno estudo, publicado pela revista Anais de Otologia, Rinologia e Laringologia, descobriu que a restrição dietética de ácidos pode aliviar os sintomas de refluxos, assim como a tosse e a rouquidão em pacientes que não tinham sido ajudados pela terapia medicamentosa.

No estudo, 12 homens e 8 mulheres com sintomas de refluxo, que não haviam respondido à medicação, foram postos em dieta de baixa acidez, durante duas semanas, eliminando todos os alimentos e bebidas com um pH inferior a 5. Como resultado, 19 dos 20 pacientes melhoraram com a dieta de baixa acidez, e três ficaram totalmente assintomáticos.

A autora do estudo, Jamie Koufman, especialista em distúrbios da voz e refluxo da laringe e faringe afirma que drogas contra refluxo têm foco em neutralizar ou reduzir o ácido produzido no estômago, mas que o verdadeiro culpado, para muitos pacientes, é a pepsina, enzima digestiva que pode existir no esôfago. Nesses pacientes, não é suficiente acabar com o ácido dentro do estômago.

“Depois de ter pepsina no tecido, o acréscimo de ácido é igualmente prejudicial. Quando você bebe um refrigerante e tem dor no peito, pode ser porque o ácido veio do estômago ou porque o ácido veio de cima, do refrigerante”, afirma Koufman.

Comer alimentos de baixa acidez reequilibra a dieta: quanto menos alimentos de alto teor de acidez, melhor. Alimentos processados são particularmente ácidos por causa das regras industriais, que exigem alta acidez como conservante. E, segundo a especialista, o aumento do consumo desses alimentos coincide com um aumento impressionante no câncer de esôfago, causado pelo refluxo ácido crônica.

Para aliviar a azia e sintomas de refluxo, Koufman sugere uma dieta que restrinja, por pelo menos, duas semanas, qualquer alimento com pH inferior a 5. A especialista diz que frutas como melão e banana estão permitidos, bem como brócolis e aveia.

Alguns alimentos devem ser eliminados por outras razões, que não a acidez. Independentemente dos níveis de pH, alto teor de gordura de carnes, produtos lácteos, cafeína, chocolate, bebidas gasosas, frituras, álcool e balas são fatores conhecidos por agravar os sintomas de refluxo.

De outros alimentos, incluindo o alho, nozes, pepinos e pratos muito condimentados, também podem desencadear o refluxo.

Para as pessoas que não têm refluxo grave, Koufman sugere uma dieta de “manutenção”, com alimentos de pH não inferior a 4, que permite ítens como maçãs, framboesas e iogurte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/refluxo-azia-e-gastrite-confira-os-alimentos-que-ajudam-a-prevenir-doencas-do-estomago/

Refluxo, azia e gastrite: confira os alimentos que ajudam a prevenir doenças do estômago

2024-11-11