Saúde Médicos removem maior pedra no rim do mundo; saiba quanto pesa

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

A pedra pesava cerca de 800 gramas; a anterior, que detinha o título de mais pesada do mundo, tinha cerca de 600 gramas. Foto: Reprodução/Sri Lanka A pedra pesava cerca de 800 gramas; a anterior, que detinha o título de mais pesada do mundo, tinha cerca de 600 gramas. (Foto: Reprodução/Sri Lanka) Foto: Reprodução/Sri Lanka

Médicos militares do Sri Lanka identificaram e removeram a maior pedra no rim do mundo. A substância pesa cerca de 800 gramas – mais de cinco vezes o peso de um rim masculino médio. O paciente é um soldado aposentado de 62 anos, informou o exército do país.

A pedra renal removida do ex-sargento Canistus Coonge media 13,37 centímetros de comprimento, em comparação com um rim médio que tem cerca de 10 a 12 centímetros.

“A remoção da maior e mais pesada pedra renal do mundo por meio de uma grande cirurgia ocorreu em 1º de junho no Hospital do Exército de Colombo”, disseram os militares em um comunicado.

Coonge disse à TV local que sentia dores abdominais desde 2020 e que a medicação oral não ajudou. “Disseram-me para passar por uma cirurgia depois de um exame recente. Hoje me sinto normal”, disse o militar.

O caso ultrapassou o que antes era tido como a maior pedra no rim do mundo de um paciente no Paquistão em 2008 e pesava cerca de 620 gramas.

As autoridades anunciaram a descoberta nesta quarta-feira, depois que o Guinness World Records a reconheceu. “O mais importante para nós é que o rim esteja funcionando normalmente, apesar desta pedra “, disse o cirurgião do exército K. Sutharshan.

Cálculos renais ou pedras nos rins são formações endurecidas nos rins ou nas vias urinárias, resultantes do acúmulo de cristais existentes na urina. Sua presença pode passar despercebida, sem sintomas, mas pode também provocar dor muito forte que começa nas costas e se irradia para o abdômen em direção da região inguinal. É uma dor que se manifesta em cólicas, isto é, com um pico de dor intensa seguido de certo alívio. Em geral, essas crises podem ser acompanhadas por náuseas e vômitos e requerem atendimento médico-hospitalar.

Causas

Entre as causas de pedra nos rins, é importante destacar:

– Volume insuficiente de urina, ou urina supersaturada de sais;

– Grande quantidade de cálcio, fosfatos, oxalatos, cistina, ou falta de citrato;

– Distúrbios metabólicos do ácido úrico ou da glândula paratireoide;

– Alterações anatômicas; e

– Obstrução das vias urinárias.

Diagnóstico

Além das evidências clínicas (dor intensa e sinais de sangue na urina), o cálculo renal pode ser diagnosticado por raios-X de abdômen, ultrassom ou pela urografia excretora, um exame mais específico das vias urinárias.

