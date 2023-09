Geral Medo de brasileiro fugitivo fecha atração turística nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2023

Jardim botânico Longwood Gardens foi fechado novamente. (Foto: Reprodução)

As buscas pelo brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, entraram nesta sexta-feira (8) no nono dia. Uma atração turística foi fechada “até segunda ordem” depois que ele foi flagrado por um morador nas proximidades do local, informou a polícia.

Cavalcante foi visto novamente perto do jardim botânico Longwood Gardens, um popular cartão postal da cidade, pouco antes do meio-dia do horário local 13h de Brasília) da quinta-feira (7), segundo o tenente-coronel da Polícia Estadual da Pensilvânia, George Bivens, que lidera a busca. Por esse motivo, a atração turística foi fechada.

“Enquanto a busca pelo prisioneiro fugitivo da prisão do condado de Chester continua, nossos jardins estão fechados até novo aviso”, informou a administração do jardim botânico.

A área onde Cavalcante foi visto não fica longe de onde uma câmera de vigilância flagrou o brasileiro caminhando pela mata duas vezes em uma hora na noite de segunda-feira (4/9).

Bivens disse que ele e centenas de policiais de agências locais, estaduais e federais estão agora mais esperançosos com a possível captura de Cavalcante.

“Esta é uma operação incrível acontecendo aqui”, disse Bivens na tarde de quinta-feira em entrevista a jornalistas. “Esta não é uma situação em que temos um policial sentado esperando a chegada de ligações.”

A caçada por Cavalcante mobiliza, além de dezenas de agentes policiais, drones e helicópteros. Escolas foram fechadas e moradores aconselhados a não saírem de casa.

Segundo as autoridades, o brasileiro é “extremamente perigoso”.

Ele fugiu da prisão na manhã de 31 de agosto, escalando paredes separadas por um corredor de 1,5 metro de largura.

Sua fuga viralizou nas redes sociais e foi notícia ao redor do mundo.

Cavalcante foi condenado à prisão perpétua nos EUA por matar sua ex-namorada, a maranhense Débora Evangelista Brandão, com 38 facadas, em abril de 2021.

A vítima tinha 34 anos e foi assassinada na frente dos dois filhos pequenos, que tinham quatro e sete anos na época.

Segundo as investigações, Cavalcante não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava a vítima.

Ele foi preso menos de duas horas depois do assassinato.

O nome do brasileiro é divulgado como “Danelo” nos comunicados e posts nas redes sociais da polícia americana.

Na mesma entrevista a jornalistas desta quinta-feira, a promotora distrital do condado de Chester, Deb Ryan, que liderou a acusação que resultou na condenação de Cavalcante, afirmou que a família de Brandão está aterrorizada e preocupada com sua segurança.

“Eles estão aterrorizados. Não saem de casa e estão barricados, muito preocupados com sua segurança”, disse ela.

Segundo Ryan, uma investigação está em curso para entender como Cavalcante conseguiu fugir da prisão.

Ele foi flagrado diversas vezes desde sua fuga, todas em locais próximos ao presídio. As autoridades acreditam que o brasileiro esteja usando áreas densamente arborizadas para evitar a captura.

Cavalcante também é procurado por assassinato no Brasil ocorrido em 2017 no Tocantins.

Ele é réu no caso do homicídio em que Valter Júnior Moreira dos Reis foi morto a tiros em uma praça em Figueirópolis.

O motivo para o crime teria sido uma briga relacionada ao conserto de um carro.

Segundo autoridades, Cavalcante escalou as mesmas paredes que outro preso escalou no início deste ano para escapar. Elas dizem que arame farpado foi instalado após a fuga anterior, mas este não foi eficaz para impedir a fuga do brasileiro.

Uma recompensa de US$ 10 mil (R$ 50 mil) foi inicialmente oferecida por informações que levem à sua captura. Posteriormente, esse valor dobrou, para US$ 20 mil (R$ 100 mil). As informações são da BBC News.

