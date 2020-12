Brasil Mega da Virada sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 300 milhões

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Sorteio será realizado a partir das 20h, com prêmio pode chegar a R$ 300 milhões Foto: Divulgação Sorteio será realizado a partir das 20h, com prêmio pode chegar a R$ 300 milhões. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h (horário de Brasília) desta quinta-feira (31) nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS. Clientes da Caixa podem fazer suas apostas pelo Internet Banking Caixa.

O sorteio do concurso 2.330, com prêmio estimado em R$ 300 milhões, será realizado a partir das 20h desta quinta-feira (31) em São Paulo. Para apostar pela internet, no Portal Loterias Caixa, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um cadastro.

O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30 e máximo de R$ 945 por dia.

Números mais sorteados

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar a sena é procurar quais são as dezenas mais sorteadas dos concursos especiais. Entre concursos da Mega da Virada, o número 10 é o mais sorteado, segundo a Caixa. A dezena foi sorteada quatro vezes desde o início do concurso especial, em 2009.

Em segundo lugar, há um empate entre três dezenas: 03, 05 e 36. Cada uma foi sorteada três vezes. A dezena 03 subiu para esta posição depois do sorteio do ano passado. Depois disso, há 13 dezenas que já foram sorteadas duas vezes desde o início da Mega da Virada: 02, 11, 18, 20, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 53, 56 e 58.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.

