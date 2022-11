Dicas de O Sul Mega Domo é aberto ao público em Canela, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Espetáculo Viagem de Natal é apresentado na estrutura inflável Foto: Divulgação Espetáculo Viagem de Natal é apresentado na estrutura inflável. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Maior estrutura inflável da América Latina, o Mega Domo, em Canela, na Serra Gaúcha, apresenta o espetáculo Viagem de Natal. A atração foi aberta ao público na última -feira (28).

Produzido pela empresa Histórias Incríveis Entretenimento, o espetáculo contempla a sétima arte, o encanto das artes cênicas e o refinado som do teatro musical.

A atração conta com mais de cem pessoas na equipe, entre o elenco de ponta e o backstage. “Formamos um verdadeiro Dream Team para emocionar os espectadores. Quem for assistir ao Viagem de Natal no Mega Domo á experiências sensoriais únicas, desde o momento que chega no Mega Domo, que entra em nossa primeira estrutura, no pré-show e segue até o final, onde teremos uma grande e emocionante surpresa”, disse o CEO e diretor artístico da Histórias Incríveis Entretenimento, Edson Erdmann.

“O Mega Domo é a união de um gigantesco cinema, o maior que você já viu na vida. Uma peça de um grande teatro, com superelenco, com figurinos incríveis e impactantes, em conjunto com um espetáculo musical enorme, com muita gente cantando, dançando e interagindo. Tudo ao mesmo tempo, em uma nova forma de entretenimento dentro do Mega Domo”, prosseguiu Edson.

O Mega Domo tem espaço para 2 mil pessoas por sessão e altura referente a um prédio andares. Aberto a partir das 19h, o espaço localiza-se na rua José Pedro Piva, 89, em frente ao antigo Hotel Continental. Mais informações podem ser obtidas no site http://www.viagemdenatal.com.br.

