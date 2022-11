Política Tropa de Choque da Polícia Rodoviária Federal desbloqueia rodovias no Rio Grande do Sul

Por Marcelo Warth | 1 de novembro de 2022

Bombas de gás lacrimogêneo foram usadas para dispersar os manifestantes Foto: PRF/Divulgação Bombas de gás lacrimogêneo foram usadas para dispersar os manifestantes. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Em cumprimento à decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que determinou o desbloqueio das estradas em todo o País, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) começou a retirar, na manhã desta terça-feira (1°), os manifestantes das rodovias gaúchas.

A operação da Tropa de Choque iniciou antes das 8h, com a utilização de bombas de gás lacrimogêneo e máquinas para limpar a pista. As estradas foram bloqueadas por caminhoneiros em protesto contra a vitória de Lula (PT) na eleição presidencial. Eles queimaram pneus e pedaços de madeira. Alguns pedem uma intervenção militar no País.

A ocupação das rodovias por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) começou na noite de domingo (30) em todo o País, causando transtornos à população e uma corrida aos postos de combustíveis por receio de interrupção do abastecimento. Longas filas se formaram em diversos postos em Porto Alegre e no interior do Estado. Em razão da alta demanda, alguns estabelecimentos ficaram sem gasolina.

Na manhã desta terça, no Rio Grande do Sul, o tráfego foi liberado em trechos de rodovias como as BRs 116, 285, 392, 386 e 287. A operação prossegue ao longo do dia para desobstruir os demais pontos bloqueados pelos manifestantes. Não há relatos de feridos.

