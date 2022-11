Economia Aberta a temporada dos empregos de fim de ano

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Postos de trabalho já começaram a surgir Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Postos de trabalho já começaram a surgir (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fim de ano chegou e com ele as oportunidades de emprego. O comércio fica movimentado e a economia aquecida por causa das festas de Natal e Réveillon.

Postos de trabalho já começaram a surgir. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, no trimestre de julho a setembro de 2022, houve a estimativa de 630 mil vagas de empregos temporários no país. Um percentual 12% acima do que no mesmo período de 2021. Para o último trimestre do ano, o número deve ser maior.

O trabalho temporário é garantido por lei (Lei nº 6.019/74 e Decreto nº 10.854/2021) e especifica prazo limitado, visando atender as necessidades imediatas das empresas, como forma de complementar a mão de obra ou realizar substituição eventual.

No Distrito Federal, os lojistas estão otimistas com a ampliação de vagas de emprego. Dados da Federação Nacional do Comércio publicados em outubro, no site da instituição, apontaram que as contratações cresceram 61% em relação ao ano passado. A previsão de vagas disponíveis dobrou.

A influência, segundo os lojistas, é a flexibilização das medidas sanitárias, devido ao controle da circulação do coronavírus. O fim de ano promete ser de reencontros e celebrações.

Como Conquistar uma Vaga Temporária

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, é registro feito pelo Governo Federal de demissões e admissões baseado em regimes da leis trabalhistas.

Em setembro deste ano, 278.085 carteiras de trabalho foram assinadas. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho no dia 26 de outubro.

Apesar de ser um número favorável, 8,9% da população ativa continua desempregada. Os dados são do IBGE, e levam em consideração a pesquisa realizada no terceiro trimestre de 2022, encerrado em agosto.

Para conquistar o emprego em um momento de grande concorrência é preciso ficar atento. As vagas estão disponíveis na internet, em bancos de empregos e também de forma física, em anúncios nas empresas e jornais. Algumas dicas podem ser úteis para quem quer pleitear uma vaga no mercado:

· Criar um currículo: Ter um currículo atualizado, pronto para imprimir ou enviar por e-mail, é uma alternativa para se apresentar de forma eficaz e rápida. Afinal, quando uma oportunidade se abre, o gestor quer preenchê-la o mais rapidamente possível

· Ficar atento às oportunidades: Ter uma rede de contatos na empresa ou setor que deseja trabalhar é um caminho para ter conhecimento sobre a vaga. Muitas vezes, a empresa faz apenas a divulgação interna e conta com indicações dos colaboradores.

· Inscrição no LinkdedIn: A era digital conduziu as empresas para dentro das redes e o LinkedIn é uma rede social relacionada ao perfil profissional das pessoas. Por isso, tornou- se uma vitrine virtual de divulgação de oportunidades.

· Buscas pelo Sine: O Sistema Nacional de Empregos – Sine, possui postos espalhados por todo o país. Neles estão agrupadas centenas de possibilidades de vagas. A consulta pode ser feita de forma presencial ou pela internet.

Saindo na Frente

A colocação no mercado de trabalho tem sido bem concorrida. Alguns processos seletivos incluem entrevistas, dinâmicas e até experimentações práticas.

O candidato sai na frente quando tem experiência na vaga e conhece o trabalho. Se qualificar é uma forma de apresentar um diferencial. Fazer um curso sobre consultoria de vendas pode ajudar na hora de uma entrevista para um cargo de vendedor, por exemplo.

Mas, importa explicar que ter domínio apenas do trabalho não é suficiente. As empresas cada vez mais buscam profissionais que estão alinhados com as ideologias empresariais.

Uma empresa que preza pela diversidade, respeito e igualdade, vai buscar por profissionais que abominam o Bullying, que tenham senso de colaborativismo e prezem pelo trabalho em equipe.

A personalidade e os valores estão em jogo e são observados. O site RH Robert Half Talent Solutions, empresa especializada em contratação de talentos, traça o perfil dos profissionais mais requisitados pelas empresas e, na lista estão: pensamento crítico, boa comunicação, flexibilidade, alinhamento cultural, inteligência emocional, liderança e visão estratégica.

Habilidades que vão além das necessárias para a execução da função, mas que permitem transitar de forma segura pelas equipes.

Há Vagas no “Mercado Invisível”

A ideia de que o mercado eletrônico se sustenta sem mão de obra é um mito.

Muitas pessoas acreditam que por não precisar solicitar um vendedor durante uma compra pela internet, não existem trabalhadores na atividade, mas, segundo Bruna Bozano, especialista em negócios digitais, “o mecanismo do e-commerce é tão complexo quanto pode ser e há muito trabalho para fazer o produto chegar ao consumidor. Há milhares de pessoas trabalhando 24 horas em inúmeras empresas, preparando as mercadorias para envio, atendendo clientes, fazendo compras e marketing, entre dezenas de outras atividades”.

O comércio eletrônico está em ascensão e o processo de ganho de mercado se acelerou com a pandemia.

A “The Global Payments Report 2022”, que reúne pesquisas sobre o mercado eletrônico no mundo, prevê que até 2025, o e-commerce global deve crescer 55%.

A Associação das Administradoras de Meio de Pagamento Eletrônico de Frete publicou em agosto de 2022 o artigo “Alta do e-commerce aquece o setor de galpões logísticos em 2022 e abre novas vagas de emprego”, que traz dados sobre a ampliação física do setor.

A requisição por aluguel de galpões para instalação de e-commerces cresceu 384%, no período entre abril e junho, se comparado a 2019, antes da pandemia.

No momento em que o consumidor entra em um site sobre artigos de casa e faz uma compra, ou escolhe um computador depois de ter lido vários artigos buscando encontrar o melhor notebook custo benefício para seu uso, várias pessoas estão trabalhando, numa escala de 24h, para que o produto chegue de forma eficiente até o comprador.

Essa agilidade nos galpões faz com que, em pouco tempo, o consumidor já consiga monitorar o trajeto da mercadoria por meio do “Correios Rastreamento”. Os trabalhadores do setor de fretes também saem lucrando.

O levantamento publicado em agosto de 2022 no site da Confederação Nacional do Transporte, intitulado “Mercado de trabalho nos segmentos de transporte avança em 2022”, aponta que o setor de transporte empregou, no primeiro semestre, 18.420 trabalhadores a mais que no mesmo período de 2021.

Os dados foram retirados do Caged. Apesar do comércio eletrônico aquecer o setor, estão incluídos, também, no levantamento, dados do transporte de passageiros urbanos e rodoviários.

Transformando a Vaga Temporária em Fixa

Muita gente tem o sonho de transformar o contrato temporário em um emprego de prazo indeterminado, e, aos poucos, as oportunidades começam a aparecer. Seja pela ampliação de um setor, a expansão da empresa, ou até mesmo a saída de um funcionário efetivo que pode ocasionar uma abertura de vaga.

Conquistar esse espaço depende de mérito e dedicação. Especialistas em recrutamento listaram algumas características que o empregado deve ter para conquistar uma vaga efetiva:

· Mostrar interesse pelo emprego;

· Trabalhar como se estivesse em um emprego permanente;

· Ter bom relacionamento com os colegas de trabalho;

· Ser proativo;

· Apresentar soluções para os problemas, sem invadir a função que não lhe é competente;

· Evitar confusões e conversas que podem atrapalhar o ambiente de trabalho.

Seguir essas estratégias pode colocar o candidato mais perto da vaga efetiva do que ele imagina. Apesar da alta demanda, o mercado de trabalho está aberto e candidatos com os diferenciais acima terão maior probabilidade de conseguir espaço.

Pesquisar vagas, criar redes de network, e se preparar para enfrentar os desafios são atitudes que devem estar presentes na vida de todos os trabalhadores, até mesmo aqueles que estão bem colocados profissionalmente.

O mercado é dinâmico e a cada dia surgem novas metodologias no setor profissional.

Investir na carreira e ficar antenado ao externo e às novidades são os caminhos para o sucesso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia