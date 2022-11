Porto Alegre Porto Alegre amplia oferta de próteses dentárias em 187% a partir de novembro

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Serão priorizados cerca de 2,5 mil moradores da Capital que aguardam na fila do Sistema Gercon Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS, 01/11/2022 Secretaria Municipal de Saúde inicia os atendimentos para serviços de prótese dentária através de contrato de prestação de serviços firmado com o SESC-RS. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

A oferta de próteses dentárias terá um acréscimo de até 150 unidades mensais a partir desta terça-feira (1º), em Porto Alegre. A ampliação é feita com base em contrato da prefeitura com o Serviço Social do Comércio, assinado em setembro, e prevê investimento de até R$ 93 mil mensais.

Até outubro, a Secretaria Municipal de Saúde oferecia 80 próteses totais e parciais removíveis ao mês, em contrato com o Grupo Hospitalar Conceição. Com o acréscimo, o número total de itens mensais fornecidos pode chegar a 230 unidades, um aumento de 187%. A contratação é válida por um ano.

Com 76 anos, dona Dirce Alves Dalolmo foi uma das primeiras pacientes a receber atendimento nesta manhã, aguardado desde maio de 2021. “Usar a prótese melhora em tudo, para sorrir, se alimentar, conversar”, comenta ela, que perdeu um dente e vai trocar o aparelho protético antigo, pois já não serve mais.

A cirurgiã-dentista do Sesc e especialista em prótese, Viviane Fornari Vidal, explica que o tratamento impacta muito na autoestima, no bem-estar social e na qualidade de vida das pessoas. “Os pacientes ficam muito felizes e satisfeitos com a reabilitação, é gratificante”, conta. De acordo com a profissional, muitos não sorriem mais e relatam não participar de compromissos sociais porque não têm os dentes. Em média, são realizadas quatro consultas até a colocação da prótese.

Para ter acesso, serão priorizados cerca de 2,5 mil moradores de Porto Alegre que já aguardam na fila do Sistema de Gerenciamento de Consultas. O encaminhamento é feito em consulta de avaliação odontológica na unidade de saúde, após tratamento dentário para adequação da boca.

Conforme a coordenadora da área na SMS, Monica Hermann, a reabilitação protética traz mais qualidade de vida às pessoas. “Esse tratamento dentário restabelece a mastigação e a estética, o que influencia no convívio social do paciente, dá ânimo para sair de casa, trabalhar e fazer as tarefas do dia a dia sem se sentir envergonhado”, afirma.

Porto Alegre possui 222 equipes de saúde bucal, distribuídas em 104 unidades de saúde, além de cinco Centros de Especialidades Odontológicas. Após encaminhamento, a confecção da prótese é feita em unidades operacionais do Sesc na Capital.

