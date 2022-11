Brasil Polícia Rodoviária Federal diz que realizou mais de 300 desbloqueios; Brasil tem quase 270 pontos de manifestação

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Até o momento, foram desobstruídos 306 locais, segundo a Polícia Rodoviária Federal Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou entrevista à imprensa no final da manhã desta terça-feira (1º) para a atualização da situação das estradas que enfrentam manifestações e bloqueios.

De acordo com a PRF, neste momento o País conta com 267 pontos de manifestação em rodovias, sendo 42 pontos de concentração (sem obstrução do fluxo), 136 interdições (paralisação parcial) e 89 bloqueios (impedimento total da passagem de veículos).

Até o momento, foram desobstruídos 306 locais. Os Estados com maior número de manifestações são Santa Catarina, Pará e Mato Grosso.

No domingo (30), às 21h15 foi registrada a primeira interdição no estado do Mato Grosso do Sul. Na madrugada de segunda-feira (31), o número de manifestações chegou a 134, subindo para 421 no final da noite do mesmo dia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil