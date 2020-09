Brasil Mega-Sena acumula e Lotofácil sai para 50 apostadores, cinco do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Cada aposta vencedora leva R$ 2.499.998,20. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Cada aposta vencedora leva R$ 2.499.998,20. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas no sábado (12), em São Paulo (SP). O prêmio do concurso 2.298 era de R$ 6 milhões. A Lotofácil saiu para 50 apostadores, cinco do Rio Grande do Sul.

Mega-Sena

Os números sorteados da Mega-Sena foram: 13 – 17 – 21 – 31 – 41 – 49. A quina teve 46 apostas vencedoras; cada um vai receber R$ 41.659,96. A quadra saiu para 3.133 acertadores, que receberão o prêmio de R$ 873,81. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 9 milhões.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$4,50.

Lotofácil

A Lotofácil da Independência sorteou também neste sábado um prêmio especial estimado em R$ 120 milhões. Foram 50 apostadores que acertaram as 15 dezenas, sendo cinco do Rio Grande do Sul.

As apostas foram de Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas e Porto Alegre – duas na Capital, sendo uma feita virtualmente. As apostas de Bento Gonçalves e Canos foram feitas na modalidade bolão, com 100 e 53 cotas, respectivamente. As demais foram apostas simples.

Com 14 acertos houve 8408 apostas ganhadoras, que levam R$ 942,83. Já com 13 acertos foram 246828 apostas ganhadoras, que retiram R$ 25,00. Houve ainda pagamentos de R$ 10,00 para 2702658 apostas de 12 acertos e de R$ 5,00 para 13506290 apostas que acertaram 11 dezenas.

Assim como nos demais concursos especiais, o prêmio principal oferecido na Lotofácil da Independência não acumula. Se não houvessem apostas premiadas com 15 números, o prêmio seria rateado entre os acertadores de 14 números e assim sucessivamente. A aposta custa R$ 2,50 e a pessoa deve escolher entre 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.

