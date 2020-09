Rio Grande do Sul Mapa preliminar do Distanciamento Controlado do RS recebe oito pedidos de reconsideração

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Mapa preliminar do distanciamento da semana. Foto: Reprodução Mapa preliminar do distanciamento da semana. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O mapa preliminar semanal do Distanciamento Controlado do Estado recebeu, nas últimas 36 horas, oito pedidos de reconsideração por parte de municípios e de associações regionais. O levantamento divulgado na sexta-feira (11), o levantamento aponta sete regiões com bandeira vermelha (alto risco) e 14 com laranja (risco médio).

Todas as solicitações são de regiões preliminarmente em vermelho que pedem a permanência em bandeira laranja.

Segundo o Piratini, o número de pedidos de reconsideração diminuiu consideravelmente desde que o sistema de cogestão, no qual as regiões podem adotar protocolos próprios, foi implementado. A cogestão foi adotada na 14ª rodada.

Veja o histórico de pedidos de reconsideração nas últimas semanas:

Rodada Data Recursos 19ª 13/9 8 18ª 6/9 7 17ª 30/8 7 16ª 23/8 10 15ª 16/8 28 14ª 9/8 25 13ª 2/8 34 12ª 26/7 49 11ª 19/7 59 10ª 12/7 63 9ª 5/7 37 8ª 28/6 67 7ª 22/6 30

As sete regiões preliminarmente classificadas com risco alto para o contágio por coronavírus são Porto Alegre, Erechim, Palmeira das Missões, Santa Maria, Guaíba, Passo Fundo e Caxias do Sul.

Até o momento, 17 regiões optaram por adotar protocolos regionais: Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e Erechim.

A adoção de protocolos alternativos não altera as cores do mapa definitivo, que será divulgado após análise dos recursos pelo Gabinete de Crise, na tarde de segunda-feira (14). A vigência das bandeiras da 19ª rodada começa à 0h de terça-feira (15) e se encerra às 23h59 de segunda-feira (21).

