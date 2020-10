Brasil Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 100 milhões no próximo sorteio

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. Foto: Agência Brasil As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Na noite desse sábado (3), a Caixa sorteou R$ 90 milhões da Mega-Sena. Os números contemplados foram 07, 16, 22, 38, 55 e 57 e ninguém acertou. O prêmio estimado para o próximo concurso, na quarta-feira (7) é de R$ 100 milhões. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50 e pode ser realizada até as 19h do dia do sorteio nas Casas Lotéricas, pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

