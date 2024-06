Notas Brasil Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 86 milhões

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2739 nessa quinta-feira (20) e o prêmio para o sorteio deste sábado acumulou em R$ 86 milhões. Os números contemplados foram: 19 – 25 – 37 – 45 – 47 – 53. As 79 apostas que acertaram cinco números (quina) vão receber R$ 40.920,93, cada. O jogo simples custa R$ 5. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas dessa forma é de 1 em 50 milhões.

