Por Redação O Sul | 21 de abril de 2024

Os números sorteados foram: 07 - 19 - 25 - 46 - 50 - 53. (Foto: Marcello Casall Jr./Agência Brasil)

Uma aposta do Rio acertou as seis dezenas do concurso 2.715 da Mega-Sena e levou sozinha o prêmio de R$ 102.128.925,42. Os números foram: 07 – 19 – 25 – 46 – 50 – 53. Segundo a Caixa, 145 apostas fizeram cinco acertos e ganharam R$ 40.570,78, cada uma. Outras 8.367 apostas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.004,41. O próximo sorteio será na terça-feira (23), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

