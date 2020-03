Notas Brasil Mega-Sena pode pagar 1 milhão de reais nesta quarta

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Uma aposta da cidade de Minaçu, Goiás, acertou sozinha as seis dezenas sorteadas no concurso de sábado da Mega-Sena (21) e vai levar sozinha o prêmio de R$ 15.186.785,88. Os números sorteados no concurso 2.245 da Mega-Sena foram: 33 – 11 – 14 – 34 – 15 – 18. O próximo sorteio da Mega-Sena será nesta quarta-feira (25) e pode pagar 1 milhão de reais.

