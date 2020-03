Brasil Mega-Sena pode pagar o prêmio de R$ 2 milhões nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas Foto: Divulgação Apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O concurso 2.241 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 2 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece nesta terça-feira (10) no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50.

Nesta semana, excepcionalmente há três sorteios – eles fazem parte da Mega Semana da Mulher. O concurso 2.242 está marcado para quinta-feira (12), e o 2.243, para sábado (14). Habitualmente, os sorteios da Mega-Sena acontecem às quartas e sábados.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) no dia do concurso em qualquer lotérica do País e também no portal Loterias Caixa.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil

Deixe seu comentário